TKP: Artık herkesin ittifaklar konusundaki tutumunu netleştirmesi en sağlıklısıdır

Türkiye Komünist Partisi'nden yapılan açıklamada "Artık herkesin ittifaklar konusundaki tutumunu netleştirmesi ve bu doğrultuda adımlar atılması en sağlıklısıdır. Partimiz daha önce birkaç kez açıkladığı ittifaklarla ilgili görüşlerini kısa bir süre sonra daha ayrıntılı ve somut bir biçimde kamuoyu ile paylaşacaktır" denildi.

TKP'nin açıklaması şöyle:

"Basına ve Kamuoyuna

Türkiye Komünist Partisi daha önce 18 Ocak tarihinde Halkların Demokratik Partisi’nin daveti ile gerçekleşen ve sekiz siyasi oluşumun bir araya geldiği toplantının devamı niteliğinde 26 Şubat günü gerçekleşecek toplantıya katılmayacaktır

Partimiz ilk toplantının öncesinde basında gündem yapılmasına ve toplantının gündeminde olmamasına karşın “Üçüncü İttifak kuruluyor” algısının yaratılmasına dönük rahatsızlığını toplantıya katılanlarla paylaşmıştı. Ne yazık ki tablo ikinci toplantı öncesinde de ortaya çıkmış, toplantının gündeminde olmayan “ittifak”ın adının bile kimilerince belirlendiği görülmüştür. Bu aşamadan sonra toplantının başka bir zemine taşınmasını ve daha önce konuştuğumuz içerikte bir işbirliğinin yollarını açmasına yardımcı olmasını mümkün görmüyoruz.

Gelinen bu noktada, artık herkesin ittifaklar konusundaki tutumunu netleştirmesi ve bu doğrultuda adımlar atılması en sağlıklısıdır. Partimiz daha önce birkaç kez açıkladığı ittifaklarla ilgili görüşlerini kısa bir süre sonra daha ayrıntılı ve somut bir biçimde kamuoyu ile paylaşacaktır."