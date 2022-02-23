TKP Antalya'dan soruşturma ve gözaltılara yanıt: Halkımızın elektriksiz kalmasına izin vermeyeceğiz

TKP Antalya İl Örgütü'nden yapılan açıklamada "Halkımızın Elektriksiz Kalmasına İzin Vermeyeceğiz!" denildi.

Halkın elektrik faturalarında soyguna karşı ayağa kalkmasının ve "hemen devletleştirme" talebinin şirketleri rahatsız ettiğini bildiren TKP Antalya İl Örgütü hükümetinse şirketlerin koruyuculuğuna soyunarak halkın elektrik hakkı için mücadele eden TKP üyelerine soruşturma açtığı ve üyelerini gözaltına almakla meşgul olduğunu vurguladı.

Enerji patronlarını korumaya çalışan AKP iktidarına seslenen TKP Antalya İl Örgütü "Halkımızın elektriksiz kalmasına asla izin vermeyeceğiz. Herkesin sandığa, seçimlere odaklandığı dönemde halkın en temel problemi olan aydınlanma, ısınma hakkı için sesini çıkarmasından, hakkını aramasından daha doğal ne olabilir? Halkımızın sesinin kısılmasına asla izin vermeyeceğiz!" açıklamasını yaptı. TKP'nin milletvekili adaylarını emekçi halkla birlikte seçtiği hatırlatılan açıklamada yurttaşlara 27 Şubat Pazar günü Konyaaltı Cemevi Konferans salonunda yapılacak toplantıya katılma çağrısında bulunuldu.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Halkımızın Elektriksiz Kalmasına İzin Vermeyeceğiz!

Elektrik faturalarında artan soyguna karşı başlattığımız #HemenDevletleştirme çalışması, ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Antalya’da da halkın desteğiyle devam ediyor.

Halkın elektrik faturalarında yaşanan soyguna karşı ayağa kalkması elektrik üretim ve dağıtım şirketlerini rahatsız etmiş durumda. Hükümet ise elektrik şirketlerini bir an önce devletleştirmek yerine, bu soyguncu şirketlerin koruyuculuğuna soyunmuş; halkın elektrik hakkı için mücadele eden TKP üyelerine soruşturma açmakla, üyelerimizi gözaltına almakla meşgul.

20 Şubat 2022 Pazar günü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından elektrik faturalarını protesto eden TKP üyelerine ve dostlarına soruşturma açıldı. Hızını alamayan savcılık Burdur'da yaşayan ve eylemlerin olduğu hafta karantinada bulunan bir parti üyemizi de soruşturmaya dahil etti. Bu da yetmedi, Manavgat'ta "Fatura Soygununa Karşı Ayağa Kalk" bildirisi ve TKP'nin Sesi dergisinin dağıtımını yapan parti üyelerimiz gözaltına alındı.

Bu soruşturma ve gözaltıların nedenini çok iyi biliyoruz: Emekçi halkın öfkesinden korkuyorlar!

Emekçilerin artan tepkisini soruşturma ve gözaltılarla durdurabileceğini düşünen iktidarı uyarıyoruz: Yapamazsınız!

Halkımızın ısınma, aydınlanma hakkı için, insanca bir yaşam için sokaklara dökülmesine, mücadeleyi güçlendirmesine engel olamazsınız!

Emekçilerin hayat pahalılığı ve faturalarla boğuştuğu bir dönemde #HemenDevleştirme talebiyle soygun düzenine son verilmesi için mücadele eden TKP karşısında enerji patronlarını korumaya çalışan AKP iktidarına sesleniyoruz:

Derhal halkı soyan enerji patronlarını korumayı bırakın ve bu özel işletmeleri devletleştirin!

Halkın çıkarları için mücadele eden TKP üyelerine açılan soruşturmaları derhal geri alın!

En temel hakkımız olan elektrik için mücadele etmek meşrudur ve anayasal haktır.

Partimiz halkın hayat pahalılığı, faturalar konusunda ortaya çıkan öfkesini örgütlemek, temel haklar için mücadeleyi büyütmek konusunda kararlıdır ve bu doğrultuda geri adım atmayacaktır.

Halkımızın elektriksiz kalmasına asla izin vermeyeceğiz. Herkesin sandığa, seçimlere odaklandığı dönemde halkın en temel problemi olan aydınlanma, ısınma hakkı için sesini çıkarmasından, hakkını aramasından daha doğal ne olabilir?

Halkımızın sesinin kısılmasına asla izin vermeyeceğiz!

Bugün de 2023'te de halkın gerçek sorunları işsizlik, pahalılık, faturalar olacak.

Bu patron düzeni emekçilere yoksulluk, işsizlik ve yüksek bedelli faturalar vadetmektedir.

Bu düzen emekçilerin ayağa kalkmasıyla, örgütlü mücadelesiyle değişecek. Halkın örgütlü sesi bugün de 2023 seçimlerinde de daha gür çıkmak zorunda ve çıkacak!

TKP bunun için üzerine düşen her sorumluluğu yerine getirecek, emekçi halkımızın çaresiz bırakılmasına izin vermeyecektir!

Milletvekili adaylarımızı emekçi halkımızla birlikte seçiyoruz.

27 Şubat Pazar günü Konyaaltı Cemevi Konferans salonunda yapacağımız toplantıda emekçi halk kendi adaylarını, kendi temsilcilerini seçecek ve umudu büyütecek.

Tüm yurttaşlarımızı toplantımıza katılmaya, emekçilerin sesi olmaya davet ediyoruz.

Faturalardan, yoksulluktan, işsizlikten bıkan; bu soygun düzenine öfkeli olan bütün yurttaşlarımızı TKP Gönüllüsü olmaya davet ediyoruz.

Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez!

TKP Antalya İl Örgütü