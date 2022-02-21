'Fatura soygununa karşı ayağa kalk!' diyen TKP'lilere 'Erdoğan'a hakaret'ten gözaltı

Antalya'da Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nda Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) aylık yayın organı olan TKP'nin Sesi dergi satışı ve "Fatura Soygununa Karşı Ayağa Kalk! #HemenDevletleştirme" başlıklı bildirisini dağıtan 4 TKP üyesi savcılık talimatı üzerine "Cumhurbaşkanlığı'na hakaret" suçlamasıyla emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. İfadeleri alınan parti üyeleri serbest bırakıldı. Dağıtımı yapılan bildiri ve dergilere de el konulduğu öğrenildi. TKP üyeleri, polisin savcılığın kararına kadar bu bildiri ve dergileri kullanmaları durumda yeniden el koyma işlemi gerçekleşeceğini söylediğini ilettiler.

Konuyla ilgili TKP Antalya İl Örgütü bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada gözaltı faaliyetinin hukuksuz olduğu dile getirildi.

Açıklamada faturasını ödeyemez durumda olan binlerce yoksulun, geçim sıkıntısı çeken milyonların bulunduğu ülkemizde bu sorunu dile getirenlere değil halkı elektriksiz bırakan elektrik üretim ve dağıtım şirketlerine işlem yapılması gerektiği belirtildi. Elektriğin en temel insan hakkı olduğunu ve bu hak için mücadele etmenin de meşru ve anayasal olduğunu dile getiren TKP Antalya İl Örgütü kentteki yurttaşları fatura soygununa karşı örgütlenmeye çağırdı.