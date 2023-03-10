TKP Antalya'dan kente göç eden depremzedelerle ilgili açıklama: Gereksinimleri karşılanmalı

TKP Antalya İl Örgütü, Antalya'da otellere yerleştirilen ve günlerdir mağdur edilen göç eden depremzedeler hakkında bir açıklama yaptı.

Gelen depremzedelerin yaklaşık 74 bininin otellere yerleştirildiği belirtilen açıklamada "Depremden sağ kurtulanlara hızlı ve organize bir şekilde uzatılması gereken el de uzatılmadı" denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Göç eden depremzedelerin gereksinimleri karşılanmalıdır

Yaşadığımız büyük deprem felaketinin üzerinden bir ayı aşkın bir süre geçti. On binlerce insanımız hayatını kaybetti, milyonlarca yurttaşımız yerinden yurdundan oldu.

Bu dönemde Antalya’ya da 150 bini aşkın yurttaşımız geldi. Antalya’ya gelen depremzedelerin yaklaşık 74 bini otellere yerleştirildi. Otelciler tarafından yakın zamanda yapılan açıklamalarda turizm sezonunun başlayacak olması nedeniyle depremzedelerin otellerdeki konaklamalarının 15 Mart tarihi itibariyle sona ereceği söyleniyor.

AFAD’dan edindiğimiz bilgiler, kurumun bu konuda herhangi bir çözümünün olmadığını gösteriyor. Kurum görevlileri, kendileri tarafından yapılan yerleştirme işlemlerinin durdurulduğunu belirtiyorlar. Çözüm olaraksa depremzedelere yapılan aylık 3 bin ve 5 bin liralık kira yardımlarını gösteriyorlar.

Bir ay boyunca yaşadıklarımız ülkemizde insan canının ne kadar ucuz olduğunu bize bir kez daha gösterdi. İnsan hayatı, paraya, kâra, ranta kurban edildi. Depremden sağ kurtulanlara hızlı ve organize bir şekilde uzatılması gereken el de uzatılmadı.

Bugün bile, depremden etkilenen insanlarımızın sahipsizliği devam etmektedir. AKP iktidarı otellere yerleştirilen yurttaşlarımıza, adeta 'Başınızın çaresine bakın' demektedir.

Deprem bölgesi dışındaki illere göç eden yurttaşlarımızın en temel gereksinimlerinden olan barınma konusundaki belirsizlik acilen ortadan kaldırılmalı ve hiçbir yurttaşımız sokakta kalmamalıdır:

- Geçici çadır ve konteyner kentler bilim insanlarının, deprem bilimcilerin, mimar ve mühendislerin, yerel yöneticilerin ve halkın görüşü alınarak hemen kurulmalıdır.

- Zaten yetersiz olan kamu öğrenci yurtlarında çare aramaktan vazgeçilmeli, oteller ve uygun tesisler depremzedeler için yeniden düzenlenmelidir.

- Göç eden depremzedelerin barınma sorunu kendi imkânlarına bırakılamaz. İnsanlarımız emlak piyasasına, patlayan kiralara teslim edilemez. Ülkemizin konut fazlası gözden geçirilmeli, boş duran konutlar evsiz depremzedelere tahsis edilmelidir.

TKP Antalya İl Örgütü