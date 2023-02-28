TKP Antalya Örgütü'nden açıklama: 'Phaselis’ten Elinizi Çekin!'

Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan Phaselis antik kenti içerisinde yapılmak istenen inşaat çalışmasına karşı TKP Antalya İl Örgütü açıklamada bulundu. 1. dereceden arkeolojik sit alanı olan bölgede Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen ihale sonucunda iş makinaları Alacasu Koyu'na girdi ve bazı zeminlere beton döktü.

TKP Antalya İl Örgütü'nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Phaselis’ten Elinizi Çekin!

Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Phaselis antik kentinin 1. Derece arkeolojik sit alanı içerisinde iki ayrı plaj işletmesi yapmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özel bir inşaat şirketine ihale verildi.

Plana göre antik kent içerisinde yer alan Bostanlık Koyu ile Cennet Koyu olarak da bilinen Alacasu Koyu’nda toplam 85 bin metrekarelik alanda günübirlik tesisler, kafeterya, otopark, karşılama merkezi, duş ve tuvaletlerden oluşan çok sayıda yapı inşa edilecek.

İhaleyi alan Sa-Fa Restorasyon Sanayi İnşaat Ticaret Ltd. Şti. adlı şirket, bölge halkından alınan bilgilere göre depremi bile mücbir sebep olarak görmedi ve 20 Şubat’ta iş makineleri bölgeye girdi.

Kamuoyundan gelen tepkilerin ardından doğaya ve tarihi dokuya dokunulmadığını, projenin Phaselis’i korumak için hayata geçirildiğini beyan eden Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili proje için 47,7 milyon liralık bir bütçe ayırdığı ortaya çıktı.

Ülkemiz henüz deprem bölgesinde ranta dayalı yapılaşma nedeniyle yaşanan yıkımın ortasındayken, koruma alanı içerisindeki doğal varlıkların özel inşaat şirketlerine peşkeş çekiliyor olması; siyasi iktidarın piyasacı karakterini bütün kurumlarıyla tekrar göz önüne sermektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, antik kentin bütün tarihi ve doğal yapısını bozacak olan projeyi derhal iptal etmeli, alanda yaratılan tahribatın giderilmesi için gerekli çalışmaları başlatmalı, 1. Derece Koruma Alanı içerisinde bulunan antik kentin doğal yapısının korunması için gerekli önlemleri almalıdır.

TKP Antalya İl Örgütü"