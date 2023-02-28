Bakanlık Phaselis'e beton dökmek için 50 milyon bütçe ayırdı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Antalya’daki Phaselis antik kentinde başlattığı halk projesi ve günübirlik tesis inşa etme projesine yönelik tepkiler sürüyor. Kesin yapılaşma yasağı olan 1. derece arkeolojik sit alanında özel bir firmaya verilen yapım ihalesi için yaklaşık 50 milyon TL bütçe ayrıldığı ortaya çıktı. İhale sözleşmesine göre 60 günde bitirilmesi planlanan proje için 47 milyon 737 bin 500 TL artı KDV ödenek ayrıldığı öğrenildi. Bu tutar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2018 yılında tüm ülkedeki arkeolojik kazılar için ayırdığı 34 milyonluk bütçenin yaklaşık 1,5 katı oranında. Bakanlık, 2017’de ise ülke genelindeki arkeolojik kazılara 37,8 milyon lira ödenek ayırmıştı. Phaselis’te yıkıma neden olacak projeyi “antik kenti korumak amacıyla” uygulamaya konduğunu savunan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2022 yılında Phaselis’teki kazı ve araştırmalar için yalnızca 60 bin TL tutarında bütçe ayırdığı öğrenildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Phaselis antik kentinde başlattığı halk plajı ve günübirlik tesislerle ilgili inşaat projesi tepkiyle karşılandı. Antik kentin mutlak yapılaşma yasağı bulunan 1. Derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde kalan iki ayrı noktasında planlanan halk plajı üniteleri, Bostanlı Koyu ve Cennet Koyu’nda büyük yıkıma yol açacağından endişe ediliyor.

'Kurul izniyle yapılıyor'

Antik kentin kuzeyinde bulunan Cennet Koyunda yüklenici firma tarafından başlatılan çalışmalarda arazide kazı yapılarak zemine beton döküldü. Çalışma alanına asılan branda afişlerde, çalışmaların Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun izniyle yapıldığının belirtilmesi dikkat çekiyor.

Seçimlere yetiştirme telaşı

İstanbul merkezli Sa-Fa Restorasyon Sanayi İnşaat Ticaret Ltd. Şti. adlı firmaya verilen ihalenin sözleşmesine göre korunan alan niteliğindeki bir bölgede toplam 85 bin metrekarelik alanda yapılacak inşaat çalışmalarının 60 günde bitirileceği belirtiliyor. 30 Ocak’ta yapılan ihalenin ardından 14 Şubat’ta yer teslimi gerçekleştirildi. İhale sözleşmesine göre 60 günlük süre 15 Nisan’da dolacak. Edindiğimiz bilgilere göre çalışmaların seçim öncesinde bitirilmesi planlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ülke deprem gündemiyle sarsılırken korunan alanda başlattığı yıkım projesi için ayırdığı bütçe ise bir yıl boyunca ülkedeki tüm arkeolojik kazılar için ayırdığı tutarın yaklaşık 1,5 katı oranında. Bakanlık, Phaselis’teki halk plajı ve günübirlik tesisler için 47 milyon 737 bin 500 TL artı KDV bütçe ayırdı. Bu rakamın ikmal projesi ile birlikte artma olasılığı da bulunuyor.

Tüm ülkedeki arkeolojik kazılara ayrılan bütçenin 1,5 katı

Phaselis’i yapılaşmaya açan proje için ayrılan bu tutar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2018 yılında tüm ülkedeki arkeolojik kazılar için ayırdığı 34 milyonluk bütçenin yaklaşık 1,5 katı oranında. Bakanlık, 2017’de ise ülke genelindeki arkeolojik kazılara 37,8 milyon lira ödenek ayırmıştı. Phaselis’te yıkıma neden olacak projenin, “Phaselis antik kentinin tarihi ve doğal değerlerinin korunarak kontrollü ve sürdürülebilir bir şekilde sergilenebilmesi için” uygulamaya konduğunu savunan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2022 yılında Phaselis’teki kazı ve araştırmalar için yalnızca 60 bin TL tutarında bütçe ayırdığı öğrenildi.

Bakanlığın 2023 yılında ülke genelindeki toplam 750 arkeolojik kazı için ayırdığı ödeneğin ise toplam 200 milyon lira olduğu kaydediliyor. Bu tutarın yılın 12 ayına yayılan kazılar ve personel giderleri ile birlikte 285 milyon liraya çıkacağı belirtiliyor.

Phaselis’te uygulamaya konulan proje kapsamında Cennet Koyu ve Bostanlı Koyunda günübirlik tesisler, kafeterya, otopark, karşılama merkezi, yürüyüş yolları, cankurtaran ünitesi, duş ve tuvaletlerden oluşan çok sayıda yapı inşa edilecek. Projeyle ilgili ihale dosyasında yer alan bilgilere göre 2892 metreküplük derin kazı yapılacağı belirtilen arazide 1139 metreküp beton kullanılacak. Bir kısmı tarım arazisi niteliğindeki özel mülk olan arazinin tamamı Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içinde bulunuyor.