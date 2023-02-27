Bakanlıktan Phaselis açıklaması: Korumak için yapıyoruz!

Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan Phaselis antik kentinin koruma sahası içerisindeki 85 bin metrekarelik alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmak istenen iki ayrı halk plajı ve günübirlik tesislere ilişkin haberimizin ardından Bakanlık’tan açıklama geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıklamasında Phaselis antik kentinin 1. Derece arkeolojik sit alanı olduğu belirtilerek, uygulamaya konulan projenin “Phaselis antik kentinin tarihi ve doğal değerlerinin korunarak kontrollü ve sürdürülebilir bir şekilde sergilenebilmesi için” yapıldığı görüşü savunuldu. Projenin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun bulunduğu vurgulanan Bakanlık açıklamasında, çalışmaların Müze ve Kazı Başkanlığı denetiminde gerçekleştirileceği kaydedilerek, doğaya ve tarihi eserlere bir zarar verilmediği belirtildi.

Bostanlık koyu, Phaselis antik kentinin sit alanı içerisinde yer alıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya’daki Phaselis antik kenti sınırları içerisinde 85 bin metrekarelik uygulamaya konulan halk plajları ve günübirlik tesislerin inşasına ilişkin bir açıklama yaptı. Phaselis antik kentinin bulunduğu alanın 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildiği vurgulanan Bakanlık açıklamasında şu ifadelere ver verildi:

‘Tarihi ve doğal değerlerin korunması için’

“Phaselis antik kentinin tarihi ve doğal değerlerinin korunarak kontrollü ve sürdürülebilir bir şekilde sergilenebilmesi için söz konusu alanın kuzeyindeki (Cennet) Alacasu Koyu ile güneyindeki Bostanlık Koyu’nun ‘Phaselis Ören Yeri Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenlemesi’ ile bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması hedeflenerek projeler hazırlanmış ve bu projeler Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13. 10. 2022 tarih ve 15634 sayılı ve 15. 11. 2022 tarih ve 14780 sayılı kararları ile uygun bulunmuştur.

Phaselis antik kentini ve kente ait yerleşimleri kapsayan arkeolojik sit alanı sınırı ve halk plajı yapılacak koylar.

‘Doğaya ve tarihe zarar verilmedi’

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararları ile uygun bulunan projelerin uygulanması işi Bakanlığımızca ihaleye çıkılmış, SA-FA Restorasyon Sanayi İnşaat Tic. Ltd. Şti. firması işin yapımını üstlenmiş, 14.02.2023 tarihinde sözleşme imzalanarak işin yapımına başlanmıştır. Söz konusu çalışmalar doğrultusunda Bakanlığımız ile Müze ve Kazı Başkanlığı’nın denetiminde devam etmektedir. Doğaya veya tarihi eserlere herhangi bir zarar verme söz konusu değildir.”

Phaselis antik kenti koruma alanı sınırları içindeki Bostanlık Koyu'nda yapılacak halk plajının canlandırması

İhale dosyasında biyolojik çeşitlilik yok

Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Phaselis antik kenti ve çevresi biyolojik çeşitlilik açısından da oldukça zengin. Ancak Bakanlığın hazırladığı ihale şartnamesinde alanın biyolojik zenginliğine ilişkin bir ayrıntıya yer verilmemesi dikkat çekiyor. Ormanlık alanda ve kıyıda sürdürülen çalışmalar yöre halkını endişelendiriyor. Bakanlığın başlatılan projeyi bir tür çevre düzenlemesi ve koruma çabası olarak sunması ve iki ayrı plaj ve yapılaşmalardan söz etmemesi bu endişeleri haklı çıkarıyor.

Phaselis antik kenti koruma alanı sınırları içindeki Cennet Koyu'nda yapılacak halk plajının canlandırması

Antik kente 1139 metreküp beton, 2892 metreküplük derin kazı

Bakanlığın iki ayrı koyda uygulamaya başladığı proje kapsamında günübirlik tesisler, kafeterya, otopark, karşılama merkezi, cankurtaran ünitesi, duş ve tuvaletlerden oluşan çok sayıda yapı inşa edilecek. Bin metreküpten fazla beton malzemenin de kullanılacağı projenin inşası için PVC, demir ve alüminyum gibi malzemelerin yanı sıra yoğun olarak ahşap kullanılacak. Projeyle ilgili ihale dosyasında yer alan bilgilere göre 2892 metreküplük derin kazı yapılacağı belirtilen arazide 1139 metreküp beton kullanılacak.

Cennet Koyunda beton zemin inşaatı

Bakan Ersoy cennet koyundaki benzer projeye karşı çıkmıştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından özel bir firmaya 20 yıllığına kiralanan Cennet Koyu’ndaki yapılaşmaya karşı çıkarak, “Birinci derece arkeolojik sitlerde de yapılaşma mümkün değil. Biz gerekli uyarıları da yapıyoruz şu anda” ifadelerini kullanmıştı.

Bostanlık Koyuna asılan afiş

Şarkıcı Sıla’dan Phaselis’te yapılaşma tepkisi

Öte yandan Phaselis’teki yapılaşmayla ilgili tepkiler de sürüyor. Şarkıcı ve söz yazarı Sıla Gençoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Phaselis’e dokunma mesajı vererek şunları yazdı: “Her gün yeni bir akıl almazlığa uyanmak. Dolmayan çile… Bu kadar ciğerimizi dağlayan acı. Giden canlarımız… Yapayanlış ve yapayalnız yürüye-meye-n her şey. Bunca cana kasteden beton şimdi de doğa ve tarihe kıyma gayretinde. Bravo. #phaselisedokunma”