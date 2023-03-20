TKP Antalya milletvekili adayından Phaselis açıklaması: 'Hesap soracağız'

Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan Phaselis antik kenti içerisinde yapılmak istenen inşaat çalışmasına karşı TKP Antalya milletvekili adayı Nazlı Ece Mutlu açıklamada bulundu.

1. dereceden arkeolojik sit alanı olan bölgede Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen ihale sonucunda iş makinaları Alacasu Koyu'na girdi ve bazı zeminlere beton döktü. Koruma kurulundan çıkacak sonuca nedeniyle inşaat çalışmaları durdurulduğu bilgisi gelirken geçtiğimiz gün antik kentte iş makinalarının yeniden tarihi alanlara girdiği ifade edildi.

Konuya dair açıklamada bulunan TKP Antalya milletvekili Nazlı Ece Mutlu "Bakanlık ve tüm sorumlu kurum ve firmalar, halka ait olanı kar kapısı haline getirmenin sonuçlarının altında kalacaklardır" dedi.

Nazlı Ece Mutlu'nun soL Haber'e yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Tarihi ve coğrafi değerlerimizi rant uğruna yağmalayanlardan hesap soracağız!



Phaselis Antik Kenti’nin de bulunduğu 1. derece arkeolojik sit alanında başlatılan ve daha ilk günden alanı betona boğan proje, TKP Antalya İl Örgütü olarak bizim de parçası olduğumuz itirazların ardından Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından değerlendirilmek üzere geçtiğimiz günlerde durdurulmuştu.

Fakat birkaç gün önce alandaki inşaat yeniden başladı. Duruma dair Bakanlık tarafından yapılan ‘halk plajı yapıyoruz’ açıklamasının yaratılan tahribatın üzerini örtmeye dönük olduğu ortadadır. Halka ait plajları rant alanı haline getiren, halka ait kültürel mirasların üzerine beton döken bir anlayışın halkın yararına hareket etmediğini çok iyi biliyoruz.

Phaselis gündemde olmakla birlikte ülke genelinde yaşanan tüm rant amaçlı talanların sorumlusu olan piyasacı patron düzeni ve onun temsilcilerine karşı mücadeleden bir adım geri atmayacağız, halktan çalınanların peşini asla bırakmayacağız. Uyarıyoruz, bu proje derhal iptal edilmelidir. Aksi takdirde doğamızı, tarihsel ve kültürel mirasımızı hiçe sayarak projeye devam eden Bakanlık ve tüm sorumlu kurum ve firmalar, halka ait olanı kar kapısı haline getirmenin sonuçlarının altında kalacaklardır. Bugünlerin hesabını mutlaka soracağız!"