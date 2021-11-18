TKP Antalya İl Örgütü: Halkın ekmeğinden elinizi çekin!

Türkiye Komünist Partisi Antalya İl Örgütü, "Halkın ekmeğinden elinizi çekin!" başlıklı bir açıklama yayımladı. İşsizliğe, yoksulluğa, hayat pahalılığına karşı yapılan açıklamada, emekçi halk dayanışmaya çağırıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Antalya’da ekmek fiyatlarına 50 kuruş zam yapıldı. 2 liradan satılan 210 gram ekmeğin fiyatı 2,5 lira oldu. Zamlanan sadece ekmek fiyatları değil. Son aylarda elektrikten suya, kiralardan gıda malzemelerine tüm temel ihtiyaçlarımızın fiyatları ciddi oranda arttı. Kullandığımız suyun bedeli, market ve pazar alışverişlerimizdeki harcamalarımız neredeyse iki katına çıktı, uygun kira bedelli bir ev bulmak imkansız hale geldi.

Halkın gerçek enflasyonu %50 düzeyine ulaşmış durumda, yani alım gücümüz yarı yarıya azaldı. Gençlerimiz başta olmak üzere milyonlarca yurttaşımız işsizlikle boğuşuyor. Siyasi iktidarların, halkın çıkarlarını gözetmeyen piyasacı ve patronlardan yana ekonomi politikalarının bedelini yıllardır biz emekçiler ödüyoruz. Zenginler daha da zenginleşirken bizler daha da yoksullaşıyoruz.

Hayat pahalılığı, yoksulluk, işsizlik kader değildir. Böyle gelmiş böyle gitmez! Fakat bizler bir araya gelirsek, birbirimizle dayanışırsak, mücadele edersek gitmez. Yoksa ekonomik krizin faturası yine bize yıkılır. İktidar ve patronlar kaşıkla verip kepçeyle almaya devam ederler.

TKP Antalya olarak sizlere, emekçi halkımıza çağrımızdır: Gelin birlik olalım; işsizliğe, yoksulluğa, hayat pahalılığına karşı Semt Evleri'nde, Dayanışma Komiteleri'nde bir araya gelelim. Yüksek fatura bedellerine itiraz edelim, zamlara ve hayat pahalılığına karşı çıkalım, barınma hakkımızı savunalım, mahallelerimizde dayanışmayı daha da büyütelim."