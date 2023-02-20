TKP Antakya Kriz Masası'ndan deprem sonrası ilk açıklama

Türkiue Komünist Partisi'nin (TKP) Hatay'da dayanışma için kurduğu Antakya Deprem Kriz Masası'ndan 6,4'lük depremi takiben bir açıklama geldi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Az önce Deprem Kriz Masamızın da bulunduğu Defne bölgesinde 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gerçekleşen depremde çok sayıda yorgun binanın yıkıldığını tespit ettik. Yaralıların olduğunu biliyoruz. Yaralılara müdahale etmek için gelen ambulans ve itfaiyenin yaralılara en uygun ve hızlı şekilde müdahalesi için koordineli biçimde yardım çalışmalarında bulunuyoruz.

TKP Kriz Masası'nda bulunan herhangi bir arkadaşımız yara almadı. Ancak dayanışma malzemelerimizin bir kısmı zarar gördü.

Bu depremde yaralanan yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."