Hatay'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Hatay'da bir deprem meydana geldi. Deprem, Adana, Gaziantep ve çevre illerden de hissedildi.

AFAD depremin büyüklüğünü 6,4 olarak duyurdu. AFAD'ın açıklamasına göre depremin merkez üssü Hatay Defne. Deprem saat 20.04'te 16,74 kilometre derinlikte meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Hatay Samandağ ve büyüklüğünü 6,4 olarak duyurdu.

5,8 büyüklüğünde bir deprem daha

AFAD, saat 20.07'de merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yıkılan binalar var

Depremin ardından bazı binaların yıkıldığı, yaralılar olduğu öğrenildi.

Hatay'da TKP'nin dayanışma merkezinden edindiğimiz bilgiye göre bölgede yıkılan binalar ve yeni enkazlar var. Çok sayıda ambulans sesinin kentten yükseldiği öğrenilirken merkezde yaralılara ilk müdahalenin yapıldığı belirtildi.

Hatay Valisi Doğan: Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor" dedi.

Orta Doğu'da birçok ülkede hissedildi

Depremle birlikte komşu ülke Suriye'nin yanı sıra Lübnan, Ürdün, İsrail, Filistin gibi ülkelerde sarsıntılar hissedildi.

Depremin Mısır'ın Orta Doğu'daki topraklarında da hissedildiği belirtiliyor.

AFAD'dan sahil şeridinden uzak durma uyarısı

AFAD'dan yapılan açıklamada "Hatay'da meydana gelen depremler sonrasında ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Açıklamada yurttaşlardan sahil şeridinden uzak durmaları istendi: "Vatandaşlarımızın deniz seviyesinden 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir" denildi.

Mustafa Kemal Hastanesi tahliye ediliyor

DHA’nın haberine göre; Antakya’da bulunan Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Hatay’daki AFAD Koordinasyon tahliye edilmeye başlandı.