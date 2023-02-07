TKP: Ankara ve İstanbul'da toplanan dayanışma kolilerimiz tırlara yükleniyor

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Ankara ve İstanbul'da toplanan dayanışma kolileri deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere tırlara yükleniyor.
TKP'den yapılan paylaşımda "Ankara ve İstanbul'da toplanan dayanışma kolilerimiz tırlara yükleniyor; bir saat sonra #deprem bölgelerine ulaşmak üzere yola çıkacaklar..." denildi.
#Ankara ve #İstanbul'da toplanan dayanışma kolilerimiz tırlara yükleniyor; bir saat sonra #deprem bölgelerine ulaşmak üzere yola çıkacaklar... pic.twitter.com/1j5x4zBq0Y— TKP (@tkpninsesi) February 6, 2023