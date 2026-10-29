TKP Ankara, İstanbul ve İzmir'de Cumhuriyet için yürüyecek: 'Çalınan Cumhuriyeti geri alacağız'

Türkiye Komünist Partisi (TKP), "Çalınan Cumhuriyeti Geri Alacağız" sloganıyla bugün Ankara, İstanbul ve İzmir'de yürüyüşler düzenleyecek.

TKP'den yapılan çağrıda, ülkeyi felakete sürükleyen sermaye sınıfına işaret edilerek, yurttaşlar eşitlik ve emekçi iktidarı için omuz omuza vermeye davet edildi.

'Benim ülkem neden bu halde?'

TKP, yoksullaşma ve sömürü düzenine karşı tüm yurttaşları 29 Ekim'de sokağa çağırdı. Yapılan açıklamada, yaşanan krizlere ve Cumhuriyet'in halktan koparılmasına dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"'Benim ülkem neden bu halde?' diye soran, halkımızın daha iyisini hak ettiğine inanan herkesi Cumhuriyet için yürümeye çağırıyoruz."

Ülkeyi felakete sürükleyenlerin, emekçilerin cebine ve geleceğine el uzatanlarla aynı odaklar olduğu vurgulanan açıklamada, sorumlunun sermaye düzeni olduğu belirtildi:

"Ülkemizin başına gelen her felaketin sorumlusu sermaye sahibi sınıf ve onun siyasi temsilcileri yoksul Anadolu halkının büyük emek ve özverisiyle kazanılan Cumhuriyet’i halkın elinden aldı. Yıllardır emekçinin cebine, evlatlarımızın geleceğine ve Cumhuriyet’e uzanan eller aynı eller."

'Çalınan Cumhuriyeti eşitlikle ve emekçi halkın iktidarıyla buluşturmak zorundayız'

Halkın emeğini çalan sermaye düzeninin Cumhuriyet'i de gasp ettiği belirtilen çağrı metni şöyle devam etti:

"Halkın emeğini sömüren bu vurgun düzeni, Cumhuriyet’i de halktan çaldı. Çalınan Cumhuriyeti geri almak için onu eşitlikle ve emekçi halkın iktidarıyla buluşturmak zorundayız. Bu 29 Ekim’de emekçinin alın terinin karşılığını alabildiği, çocukların ve yaşlıların güvenle yüzünün güldüğü, herkesin insanca yaşayabildiği bir Cumhuriyet için yürüyoruz. Tüm yurttaşları Cumhuriyet yürüyüşlerinde omuz omuza vermeye davet ediyoruz."

Ankara, İstanbul, İzmir

TKP'nin yayınladığı "29 Ekim'de yürüyoruz: Çalınan Cumhuriyeti geri alacağız" başlıklı afişte, üç büyükşehirdeki buluşma noktaları da ilan edildi.

Buna göre 29 Ekim Cumhuriyet yürüyüşlerinin adres ve saatleri şu şekilde duyuruldu:

Ankara: Saat 17.30 - Kolej

İstanbul: Saat 19.30 - Kadıköy Söğütlüçeşme Metrobüs Durağı

İzmir: Saat 19.00 - Karşıyaka İzban önü

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