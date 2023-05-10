TKP Ankara 1. Bölge Adayı Hicran Danışan: Yoksulluktan ve bozuk düzenden şikâyetçiyim

TKP'nin Ankara 1. Bölge'den milletvekili adayı olan isimlerden biri de ev emekçisi Hicran Danışan.

Danışan, Cumhuriyet gazetesinden Merve Kılıç'a yaptığı açıklamada, "1 oy Erdoğan gitsin diye, 1 oy TKP’ye" derken, "Aslında ben özümde eşitsizliğe ve ayrımcılığa hep karşı duran biriydim. Çünkü bizler zamanını hep çalışarak geçiren fakat emeğinin karşılığını alamayan bir düzenin içindeydik. Eşim, çocuklarım ve kendim bu yoksulluktan ve bozuk düzenden hep şikâyetçiydik” dedi.

Danışan, TKP ile nasıl tanıştığını da açıklarken “TKP kapımı çaldığında onlara ‘Keşke Ovacık buraya gelse’ dedim. Onlar da ‘Biz Ovacık’ı buraya getirdik’ dedi. Ben de onlara kapımı açtım. Başörtümün düşüncelerimi örtmediğini, benim farklı bir görüşte olduğumu göstermek adına TKP’den aday oldum. Önyargıları kırmış oldum” ifadesini kullandı.