TKP Almanya'da seçim çalışmalarını başlattı

Türkiye Komünist Partisi, Türkiye’nin dört bir yanında emekçi halkın sesini yükseltmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmalara, partinin Almanya örgütleri de Berlin başta olmak üzere çeşitli kentlerde seçim çalışmaları ile katıldı.



Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen “Bir Daha Enkaz Altında Kalmamak İçin” toplantılarının ardından, her hafta TKP’nin milletvekili adaylarının katılımı ile gerçekleşecek çevrimiçi toplantıların ilki dün gerçekleşti. İzmir 1. Bölge milletvekili adayı Gizem Batı Ayaz ve Zonguldak milletvekili adayı Övünç Ballı’nın konuşmacılar olarak yer aldıkları toplantıda, adaylara partinin yürüttüğü çalışmalara ilişkin yöneltilen sorulara kapsamlı yanıtlar verildi. Türkiye’nin siyasi atmosferine dair bir tablo çizildi.



Toplantıyla aynı gün içinde Berlin örgütü alan çalışması başlattı. TKP üyeleri “Bir oy Erdoğan gitsin diye, bir oy TKP’ye!” sloganı ile seçim bildirilerini seçmen yoğunluğunun yüksek olduğu kent pazarında dağıtarak yurttaşları TKP’ye destek vermeye çağırdı. Bildirilerin okunması ve oy çağrısı Türkiyeliler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.



9 Nisan’da açacakları Seçim Bürosu’nun duyurusunu da yapan TKP Berlin Örgütü, haftada iki gün açık olacak büroda TKP’ye ve seçimlere dair sorulara yanıt verecek. Açılışa tüm dostlarını davet eden Berlin örgütü, alan çalışmalarına da düzenli olarak devam edeceklerini bildirdi.