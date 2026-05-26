TKP Almanya Örgütü'nden üç günlük kamp: 'Parti güçlenirken mücadele büyüyor'

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Türkiye Komünist Partisi (TKP) Almanya Örgütü'nün 23-25 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlediği kamp, “Parti Güçlenirken: Almanya Örgütü” başlığıyla gerçekleştirildi.

Üç gün süren kampta siyasal değerlendirmeler, tarihsel tartışmalar ve ortak mücadele başlıkları öne çıktı.

Türkiye ve Almanya'daki güncel gelişmeler, siyasal ve örgütsel hedefler...

Kampın açılışı, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın canlı bağlantıyla gerçekleştirdiği konuşmayla yapıldı.

Okuyan, Türkiye’deki güncel siyasal gelişmeler, sermaye düzeninin yönelimleri ve işçi sınıfı mücadelesinin öncelikleri konularını ele aldığı konuşmasında CHP’ye yönelik gerçekleştirilen operasyon ve Temmuz ayında Türkiye’de yapılacak NATO zirvesi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Emperyalist sistem içi çelişkilerin derinleştiği bir dönemde Türkiye’de düzen siyasetinin çıkmazlarına dikkat çekilen konuşmada, sosyalist siyasetin bağımsız hattının önemine vurgu yapıldı.

İlk gün devam eden oturumlarda Almanya’ya ilişkin siyasal değerlendirmeler ele alındı. Almanya’daki ekonomik daralma, enerji krizi, militarizmin yükselişi, göçmen emekçilerin karşı karşıya olduğu sorunlar ve işçi sınıfının örgütlenme başlıkları tartışıldı. TKP Almanya Örgütü'nün önümüzdeki döneme ilişkin siyasal ve örgütsel hedefleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Almanya’daki barış hareketine dair değerlendirme, Buchenwald Toplama Kampı’na ziyaret

Kampın ikinci günü Almanya’daki barış hareketinin tarihine ve güncel durumuna ayrıldı. Yapılan sunum ve tartışmalarda emperyalist saldırganlığın karşısında geçmişte kitlesel bir karakter taşıyan barış hareketinin zaman içerisinde nasıl etkisizleştiği değerlendirildi. Liberal siyasetin etkisi, sınıfsal perspektifin geri plana itilmesi ve emperyalizme karşı net bir tutum alınmamasının, hareketi bugünkü cılız noktaya sürükleyen başlıca etkenler olduğu vurgulandı. Emperyalist savaş politikalarına karşı güçlü bir anti-emperyalist hattın ancak örgütlü sınıf siyasetiyle kurulabileceği ifade edildi.

İkinci gün programı kapsamında Buchenwald Toplama Kampı’na bir ziyaret gerçekleştirildi. Nazi Almanyası'nda kurulan yüzlerce toplama kampı içerisinde, gösterdiği iç örgütlülük ve öz kurtuluş deneyimiyle ayrışan Buchenwald Toplama Kampı’nda tutsaklar zorla çalıştırılmış, çalışamayacak duruma gelenler ise sistematik biçimde katledilmişti. 1937-1945 yılları arasında 300 bine yakın insanın tutulduğu kampta yaklaşık 56 bin insan katledildi.

Ziyaret kapsamında, yaşamının son yıllarını Buchenwald’da tutsak olarak geçiren ve burada katledilen Alman komünist hareketinin önderlerinden Ernst Thälmann anısına hazırlanan plakaya çelenk bırakıldı. Ardından kampın hemen yanında 1958 yılında açılan Buchenwald Anıtı ziyaret edildi. Alman Demokratik Cumhuriyeti döneminde inşa edilen bu anıt mezar, esaretten kurtuluşa ve özgürlüğe uzanan yolu simgeleyen mekânsal bir anlatımla inşa edilmişti.

Kamp üçüncü günle birlikte sona erdi

Kamp, son gün gerçekleştirilen kapanış oturumuyla sona erdi.

Üç gün boyunca yapılan siyasal değerlendirmeler, tartışmalar ve ziyaretlerle tamamlanan kampın ardından TKP Almanya örgütleri, hız kesmeden bölgelerine ve mücadele başlıklarına geri döndü.