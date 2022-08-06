TKP Alanya Örgütü'nden Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'ne dayanışma ziyareti

Türkiye Komünist Partisi Antalya Alanya Örgütü geçtiğimiz günlerde Ankara'da birden fazla noktada cemevlerine yapılan saldırı sonrası Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Alanya Şubesi'ne dayanışma ve geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

TKP Parti Meclisi (PM) üyesi Ali Rıza Aydın'ın katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Alanya Şube yönetimine dayanışma dilekleri iletilirken TKP'nin Sesi Özel Sayısı'nda yayınlanmış olan "2023 Yeniden" çağrısı, ülke gündemi ve Alevi kültürüne ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Aynı gün Eğitim-İş Alanya İlçe Temsilciliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Alanya Şubesi'ne de ziyaretler gerçekleştirildi. Ziyaretlerde TKP adına konuşan PM üyesi Ali Rıza Aydın, "2023 Yeniden" çağrısını ileterek sağlık emekçilerinin uğradığı şiddet olaylarına karşı mücadelenin, eğitim emekçilerinin mücadelesinin önemine değinerek dayanışma içinde olunacağını belirtti.

Ziyaret için teşekkürlerini ileten Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Alanya şube, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Alanya şube ve Eğitim-İş Alanya İlçe Temsilciliği yönetimleri, önümüzdeki dönemde mücadele programına dair açıklamalarda bulundu.