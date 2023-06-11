TKP Akşemseddin Mahallesi Semt Evi açıldı

Türkiye Komünist Partisi semt evi açılışlarına devam ediyor. Semt Evleri'nin en sonuncusu bugün Ankara'nın Mamak ilçesindeki Akşemseddin Mahallesi'nde açıldı.

Yağışa rağmen yoğun katılım ile gerçekleşen açılışta konuşan TKP üyesi Münir Gök, "Seçim sürecinde komşularımızı ziyaret ederken seçimler geçer, TKP burada kalır demiştik. Bugün Ankara'nın bir emekçi Mahallesinde daha semt evi açıyoruz. Semt evleri bizim için dayanışmanın adresi olmaya devam ediyor. Paranın konuştuğu, zenginin vekil olduğu yerlerde de mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizleri tanımanızı, bizimle mücadele etmenizi istiyoruz" dedi.

Açılışta söz alan TKP Parti Meclisi Üyesi Aydemir Güler ise, "TKP bir seçim partisi değildir. Seçimden önce olduğu gibi şimdi de semt evlerimizi açmaya devam ediyoruz. Uzun süredir var olduğumuz bir yerdeyiz, emekçi mahalleler her daim çalışma yaptığımız yerler. Bizim gündemimiz budur. Kim kaç vekille Meclise girmiş, kim kiminle hangi gruba dahil olmuş bizim için gündem değil. Önümüzde yerel seçimler var. Küçük Tayyipler gitsin diye yapılacak olan ilkesiz siyasete dahil olacak değiliz. Mücadelemizi buralardan, semt evlerinden örgütleyeceğiz" dedi.

Açılışta TKP gönüllüsü olma çağrısı yapan Güler'in ardından halk ozanı Mustafa Türel ve Solcu Liseliler Korosu sahne aldı.