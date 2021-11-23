TKP: AKP bugün sermayeye değil halka saldırıyor, sosyalizmden daha gerçekçi bir çözüm yok

Türkiye Komünist Partisi, 'AKP'nin enkaza çevirdiği ülkeyi bir başka sermaye programı düzlüğe çıkaramaz' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi, Türk Lirası'nın döviz karşısında hızla değer kaybetmesi üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye Komünist Partisi'nin açıklaması şöyle:

"AKP bugün sermayeye değil halka saldırıyor. Zenginlerin servetleri azalmıyor ama biz her geçen gün yoksullaşıyoruz. AKP'nin enkaza çevirdiği ülkeyi bir başka sermaye programı düzlüğe çıkaramaz. Bu koşullarda Türkiye için sosyalizmden daha gerçekçi bir çözüm yok"

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