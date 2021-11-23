Türkiye Komünist Partisi, Türk Lirası'nın döviz karşısında hızla değer kaybetmesi üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Türkiye Komünist Partisi'nin açıklaması şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
TKP: AKP bugün sermayeye değil halka saldırıyor, sosyalizmden daha gerçekçi bir çözüm yok
Türkiye Komünist Partisi, 'AKP'nin enkaza çevirdiği ülkeyi bir başka sermaye programı düzlüğe çıkaramaz' açıklamasında bulundu.
Haber Merkezi
Türkiye Komünist Partisi, Türk Lirası'nın döviz karşısında hızla değer kaybetmesi üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Türkiye Komünist Partisi'nin açıklaması şöyle: