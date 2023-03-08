TKP Adıyaman'da dayanışmayı büyütüyor: Merkez Semt Evi açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman’da TKP'nin deprem dayanışması sürerken, kentte TKP Merkez Semt Evi açıldı.

Semt evinin açılışını sosyal medya hesabından duyuran Türkiye Komünist Partisi, "Hep birlikte dayanışmayı büyütüyor; yeni bir ülke kurma iradesini güçlendiriyoruz. Bir daha enkaz altında kalmamak için..." açıklamasında bulundu.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da, semt evi açılışının ardından "Depremin yıktığı Adıyaman’da TKP Merkez Semt Evi açıldı. Devamı da gelecek. Bir daha enkaz altında kalmamak için…" ifadelerini kullandı.