TKP: 105 yıl önce kuruldu, yine kuracağız, işçi sınıfını iktidara taşıyacağız

Çarlığın saltanatı altında ezilen milyonlar 105 yıl önce bugün barışla, ekmekle ve özgürlükle buluştu.

Büyük Ekim Devrimi açlıkla boğuşan, savaştan bıkmış ve halklar için hapisaneye dönüşmüş bir ülkede kurtuluş oldu. Çar’ın, papazların, Rus kapitalistlerinin çıkarları için ölmek istemeyenler ayağa kalktı ve başlarındaki sömürücüleri tarihin çöplüğüne yolladı.

Rusya devrim sayesinde silkindi. Yeni bir ülke kurmak için bir devrim gerekti.

Emekçiler sosyalist bir ülke kurmak için kolları sıvadı ve yaşadıkları ülkeyi dönüştürdü. Sosyalizm kalkındırdı, sanayileştirdi, modern ve yaşanılası bir ülke yarattı. Sosyalizm dünyanın en ileri, en büyük güçlerinden birini, faşizmi yenen, uzaya ilk insanı yollayabilen ülkeyi yarattı. Sosyalizm işsizliğe, sömürüye, açlığa, cehalet ve yobazlığa, eşitsizlik ve ırkçılığa son verdi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği devasa bir coğrafyada kardeşliği sosyalist cumhuriyet sayesinde kurabildi.

Tüm bunlar sınıfsız sömürüsüz bir dünya arayışıyla mümkün oldu. Ekim Devrimi bu arayışın ne kadar gerçek ve başarılı olduğunu ispat etti. Bütün dünyada halklar bu düşünceden etkilendi, ayağa kalktı, ileri atıldı. 1917 emperyalizmden ve sömürücü sınıftan kurtulmak için bir işaret fişeği oldu.

Türkiye’yi padişahın ve emperyalistlerin boyunduruğundan kurtaran mücadele de Rusya’da başlayan ama bütün dünyaya yayılan büyük dönüşümün parçasıydı. 1917 ve 1923 birbirlerine el uzattı. Cumhuriyet devrimi Türkiye ve komşularına barış getirmenin, modern ve laik bir ülke kurmanın tek yoluydu. Ekim Devrimi’nin ülkesi Türkiye’nin kurtuluş mücadelesini destekledi, Türkiye’nin kalkınmasında ve sanayileşmesinde büyük rol oynadı.

Aradan bir asır geçmesine rağmen bize hâlâ yol gösteren işte bu büyük dönüşümdür. Çünkü dünya yine savaşla, eşitsizlikle, ırkçılıkla, yobazlıkla boğuşuyor. Çünkü dünya kapitalizmden, bu sömürü düzeninden hâlâ kurtulamadı. Ekim Devrimi yol gösteriyor çünkü Türkiye sömürücü sınıfın elinde Osmanlı’ya dönmek isteyenlerce yönetiliyor, maceralara sürükleniyor.

O halde bize bir devrim daha gerek. Emperyalizmden kurtulmak, Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırmak için patronlardan ve Osmanlı sevdalılarından bir an önce kurtulmamız gerek.

Cumhuriyet için bize sosyalizm gerek.