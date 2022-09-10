TKP 102 yaşında: Laik, bağımsız, sosyalist bir emekçi cumhuriyeti için #2023Yeniden

10 Eylül 1920'de Bakü'de kurulan Türkiye Komünist Partisi, bugün 102. mücadele yaşına girdi.

Parti yeni mücadele yaşı dolayısıyla yaptığı paylaşımda TKP Gönüllüsü olma çağrısında bulunurken, "2023'te Sosyalist Cumhuriyetin gerçek bir seçenek haline gelmesi için, Ülkemizin geleceğini piyasacı, gerici, işbirlikçi güçlerin elinden almak için, Halkçı, Laik, Bağımsız, Sosyalist bir Emekçi Cumhuriyeti için #2023Yeniden" ifadesini kullandı.

🚩2023te Sosyalist Cumhuriyetin gerçek bir seçenek haline gelmesi için



🚩Ülkemizin geleceğini piyasacı, gerici, işbirlikçi güçlerin elinden almak için



🚩Halkçı, Laik, Bağımsız, Sosyalist bir Emekçi Cumhuriyeti için #2023Yeniden #TKP102yaşında



Gelin..⬇️https://t.co/R28q4gEpSz — TKP (@tkpninsesi) September 10, 2022

İstanbul, Ankara ve İzmir buluşmaları

TKP yeni mücadele yaşına üç kentte yapacağı büyük etkinliklerle giriyor.

Bugün saat 19.00'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde 2023 Yeniden sloganıyla yapılacak olan buluşmayı, yarın 15.00'de Ankara Yenimahalle Nâzım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılacak buluşma takip edecek.

17 Eylül Pazar günü ise İzmir Karşıyaka Bostanlı Demokrasi Meydanı'nda, saat 19.30'da yine aynı sloganla bir buluşma gerçekleştirilecek.