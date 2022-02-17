TKG'den ODTÜ'de yemekhane zammına tepki: Bu böyle devam edemez, etmeyecek!

Türkiye Komünist Gençliği (TKG), ODTÜ yönetiminin fahiş yemekhane zammı sonrası açıklamada yayımladı.

TKG'nin "ODTÜ'de Piyasacılığa Yer Yok!" başlıklı açıklamasında, yemekhane zamlarının geri çekilmesi gerektiği dile getirildi.

TKG açıklamasında, "ODTÜ Rektörlüğü temsilcisi olduğu iktidarın aklıyla okulumuza kâr kapısı bir şirket gözüyle bakıyor. Eğitimi tüm boyutlarıyla piyasalaştırma hırsıyla, öğrenciler ve emekçiler için koşulları her geçen gün daha da ağırlaştırıyor. Fakat ODTÜ yönetimi bilmelidir ki; bu böyle devam edemez, etmeyecek!" ifadesi yer aldı.

TKG, "Ülkemizde yaşanan sorunların bilincinde olan biz ODTÜ öğrencileri, kampüste olup bitenlerin bu sorunlardan bağımsız olmadığını biliyoruz. Ve sorumluluk almaktan çekinmiyoruz. Tüm sıra arkadaşlarımızı da sorumluluk almaya ve bu sorunları yaratanlara karşı mücadele etmeye çağırıyoruz. Piyasa yandaşlarına, gericiliğe ve bilim düşmanlarına karşı 'Yaşasın Devrimci ODTÜ' demek için Türkiye Komünist Gençliği’ne omuz ver!" diyerek öğrencileri mücadeleye çağırdı.

ODTÜ'de zamlara karşı mücadele büyüyor! pic.twitter.com/e6MU0em8MO — Türkiye Komünist Gençliği (@TKGninsesi) February 17, 2022

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yönetimi, dün aldığı kararla birlikte yemekhanede yemek fiyatlarına yüzde 44 oranında fahiş zam uyguladığını açıkladı. Karar öncesinde öğrenciler ODTÜ Yemekhanesi’nde öğün başı 2,95 TL ödeme yaparken, zam kararıyla birlikte bu tutarın 4,25 TL'ye çıktığı bildirildi.