TKG'den Bilal Erdoğan'ın 'imam hatip' açıklamasına tepki: Bu normalleşme değil

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "19. İmam Hatipliler Kurultay"ında yaptığı konuşmada, lise düzeyindeki her 8 öğrenciden birinin imam hatipli olduğunu söylemişti.

Bilal Erdoğan, "8 öğrenciden birinin imam hatibe gitmesi aslında bize Türkiye’nin normalleşme tablosunu sunuyor. Lise düzeyinde bu kadar okul türünün olduğu yerde öğrencilerin 8’de birinin imam hatibe gitmesi demek aslında arz ve talebin birbirini yakalaması demek" şeklinde konuşmuştu.

Türkiye Komünist Gençliği (TKG), Bilal Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Açıklamada sayıları artırılan imam hatip okullarına dikkat çekildi.

Paylaşım şöyle:

"Türkiye'de İmam Hatip Lise sayıları zoraki artırılmaya devam ederken; bu yıl Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler ve Meslek Liselerinde öğrenci sayıları 631.000 arttı ve buna rağmen okul sayısı 11.395'ten 11.299'a düşürüldü.

Bu normalleşme değil, eğitimin gerici ellerle akıl dışı yönetiminden başka bir şey değildir!

Bütün öğrencilerin çağdaş okullarda eğitim görmesi sağlanacak,

İmam Hatipler Kapatılacak!"