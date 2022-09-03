Bilal Erdoğan: Her 8 öğrenciden biri imam hatibe gidiyor, bu normalleşmedir

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "19. İmam Hatipliler Kurultay"ında yaptığı konuşmada, lise düzeyindeki her 8 öğrenciden birinin imam hatipli olduğunu söyledi.

Bilal Erdoğan, "Maalesef bugün geldiğimiz noktada okul aile birliklerindeki kötü örnekler o kadar yaygınlaştı ki servis konuları, kantin ve diğer para pul işleri gibi okul aile birliklerindeki bazı olumsuzluklar okul aile birliklerinin kaderini menfi etkileyecek. Bizlerin de muhakkak okul aile birliklerinde görev almamız lazım. Hem kendi çocuğumuzun eğitimine doğrudan katkı sağlamış oluyoruz, okul aile birlikleri sadece para pul demek değil" dedi.

'İmam hatiplere devamlı sahip çıkmalıyız'

"Cumhurbaşkanı imam hatipli. Dört çocuğunu imam hatibe göndermiş. Ben şimdi oğlumu imam hatibe gönderdim" diyen Bilal Erdoğan şöyle konuştu:

"Dört puan türü var biliyorsunuz. Sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil. Dört puan türünün tamamında ilk bine giren öğrenci sayısı demek ki 4 bin. Bunların içerisinde imam hatipli sayısı neredeyse 500’e yaklaştı. Başarıysa işte başarı. Bu okullarımız bu kadar yukarıya doğru trend halindeyken bizim de bu trendin gerisinde kalmamamız lazım. Şu anda illerimizdeki en iyi okullarımız en iyi imam hatip liselerinden bir tanesi çünkü bu okullarımıza sahip çıkan böyle bir camia var. Arkadaşlarımızın ve kendi çocuklarımızın imam hatibe gitmesi konusunda da ayağımızın sekmemesi lazım.

Gündemlerimizi kendimiz belirlemiyoruz. Birisi bir şey diyecek ondan sonra biz imam hatiplerimize sahip çıkacağız. Böyle olmaz. Biz imam hatiplere devamlı sahip çıkıyor olsak birisi bir şey dediği zaman bizim bir şey yapmamıza gerek kalmaması lazım. Çocuklarımızın anında tepki gösteriyor olması lazım.

8 öğrenciden birinin imam hatibe gittiğini unutmayalım. 8 öğrenciden birinin imam hatibe gitmesi aslında bize Türkiye’nin normalleşme tablosunu sunuyor. Lise düzeyinde bu kadar okul türünün olduğu yerde öğrencilerin 8’de birinin imam hatibe gitmesi demek aslında arz ve talebin birbirini yakalaması demek. Orta okulda da bu seviyenin yakalanması gerektiğine inanan kardeşlerinizdenim. Böyle bir normalleşme tablosunda bizim bunları daha iyi anlatmamız lazım ki, Türkiye’de aylak aylak, bilmeden boş konuşanlar var." (İHA)