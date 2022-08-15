TKG'den Ankara'daki inşaatta ağır yaralanan ODTÜ öğrencilerine ilişkin açıklama

Ankara'da bugün yaşanan fırtınada Yenimahalle'deki bir inşaatta kolon devrilmesi sonucu stajyer inşaat mühendisi Taha Öztürk (21) yaşamını yitirdi. Olayda stajyer mühendisler Ege Kıratlı (21) ve Emre Çetin (22) de ağır yaralandı.

'Can güvenliğimizi hiçe sayan düzeniniz batsın'

Türkiye Komünist Gençliği'nin (TKG) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bugün Ankara'da yaşanan sel felaketi sonucunda ODTÜ öğrencisi 2 sıra arkadaşımız Ege Kıratlı ve Emre Çetin ağır yaralandı. Ege Kıratlı için Cebeci Kan Merkezi'nde acil AB rh+ kan ihtiyacı sürüyor. Can güvenliğimizi hiçe sayan düzeniniz batsın!" denildi.