TKG: Semt evlerinin kapıları öğrenciler için sonuna kadar açık

Türkiye Komünist Gençliği'nden yapılan açıklamada "Öğrencilerin sıkıştırılmaya çalışıldıkları cendereyi hep beraber kırabilmek için dayanışmanın merkezleri semt evlerinde kapılar onlar için sonuna kadar açıktır" denildi.

"Paranın Saltanatı Karşısında Yılma!" başlıklı açıklamada semt evlerinin gençler için rahat ve verimli şekilde okuyup izleyebilecekleri, yanlarındaki arkadaşlarıyla ortak sorun ve ihtiyaçları için birlikte hareket edebilecekleri merkezler olarak yurdun pek çok yanında varlığını sürdürdüğü belirtildi.

Kültür sanat faaliyetleri, atölyeleri, kütüphaneleri/kitaplıkları, seminer programları ve dinlenme mekanları ile semt evlerinin hem gençlere olanak sunduğu hem de onlar eliyle güçlenerek yoluna devam ettiği belirtilen açıklamada "Semtimizin evleri, gençlerin, hepimizin!" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Paranın Saltanatı Karşısında Yılma!

Öğrenciler, toplumdaki ağır yoksullaşma dalgasının en sert muhataplarından…

Üniversite kazandıkları kentlerde kıt kanaat geçinme derdi içinde ya fiili bir ev hapsine mahkum oluyorlar ya da yalnızca yemek yemek ve uyumak için değerlendirilebilen, kapasitesini çoktan aşmış, konfordan yoksun KYK yurtlarında ot gibi yaşamaya…

Bazıları ise eğitimini yarıda kesip memleketine dönmek ya da tarikat yurtlarına razı gelmek arasında seçime zorlanıyor ve ne yazık ki üniversite hayatını dinci gerici zorbalık ve baskı ortamı içinde yaşamaktan başka çaresi kalmıyor.

Oysa insanın en enerjik ve üretken döneminde tüm gençler, olması gerektiği gibi; sanatla, edebiyatla, felsefeyle, bilimsel bilgi ile ilişkilenmek için gerekli maddi zemine derhal kavuşturulmalıdır.

Öğrencilerin sıkıştırılmaya çalışıldıkları cendereyi hep beraber kırabilmek için dayanışmanın merkezleri semt evlerinde kapılar onlar için sonuna kadar açıktır.

Semt evleri gençler için bütün bu alanlarda derinleşebilecekleri, rahat ve verimli şekilde okuyup izleyebilecekleri, yanlarındaki arkadaşlarıyla ortak sorun ve ihtiyaçları için birlikte hareket edebilecekleri merkezler olarak yurdun pek çok yanında varlığını sürdürüyor.

Kültür sanat faaliyetleri, atölyeleri, kütüphaneleri/kitaplıkları, seminer programları ve dinlenme mekanları ile semt evleri hem gençlere olanak sunuyor hem de onlar eliyle güçlenerek yoluna devam ediyor.

Semtimizin evleri, gençlerin, hepimizin!

Türkiye Komünist Gençliği

Semt evlerinin adreslerine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz."