TKG: Emekçilerin ve öğrencilerin sırtına yük bindiren AKP ve rektörlerinden hesap soracağız

Türkiye Komünist Gençliği (TKG), Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün yemekhane fiyatlarına fahiş zam kararının ardından açıklama yayımladı.

TKG'nin açıklamasında, "Temsil ettiği piyasacı düzenin kâr hırsını gözeten, emekçilerin ve öğrencilerin sırtına her geçen gün daha da yük bindiren AKP ve onun rektörlerinden, okul okul, sokak sokak örgütlenerek hesap soracağız" denildi.

TKG, zamlara boyun eğmeyen öğrencilerin kampüste eylem yaptığını açıkladı. Eylemde Boyun Eğmeyen Boğaziçi Öğrencileri'nin yürüyüş düzenleyerek, yemekhaneye pankart astıkları belirtildi.

'İnsanca yaşayacağımız bir düzeni kuracağız'

TKG'nin açıklaması şu şekilde:

"Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü dün yemekhane ücretlerine yüzde 83-92 oranında zam yaptığını açıkladı. Bunun üzerine Zamlara Boyun Eğmeyen Boğaziçi Öğrencileri olarak kampüsümüzde eylem yaptık. Öğrenciler olarak basın açıklamamızı okuduktan sonra yemekhaneye yürüyüp pankartımızı astık.

Temsil ettiği piyasacı düzenin kâr hırsını gözeten, emekçilerin ve öğrencilerin sırtına her geçen gün daha da yük bindiren AKP ve onun rektörlerinden, okul okul, sokak sokak örgütlenerek hesap soracağız. İnsanca yaşayacağımız bir düzeni kuracağız."