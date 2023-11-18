TKDF'den ‘ev içi şiddet’ raporu: Ekim ayında 371 çağrı yapıldı

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (TKDF) "Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı" ekim raporunu yayımladı. Rapora göre; ekim ayı içerisinde toplam 371 çağrı geldi. Şiddet vakalarının yüzde 42.86'sı psikolojik şiddet olarak ihbar edildi. Eşler yüzde 51,2 ile saldırganlar içerisinde en geniş grubu oluşturdu.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ekim ayı Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı verilerini yayımladı. Rapora göre; gelen çağrıların büyük bir çoğunluğunu yüzde 90,2 ile kadınlar oluşturuyor. Şiddet vakalarının yüzde 42.86'sı psikolojik, yüzde 38,57'si ise fiziksel şiddet.

En çok çağrının geldiği il: İstanbul

Rapora göre; ekim ayında gelen 371 çağrının 36'sı İstanbul'dan. İstanbul’u, İzmir 11, Ankara 10 çağrıyla izlemiştir. Bu iller ile birlikte toplam 28 ilden çağrı gelmiştir. Bu iller şöyle sıralanmaktadır: Adana:2, Adıyaman:1, Ankara:10, Antalya:3, Aydın:5, Balıkesir:1, Bilecik:1, Bolu:5, Burdur:2, Bursa:1, Diyarbakır:2, Elâzığ:1, Gaziantep:1, Hatay:2, İstanbul:36, İzmir:11, Kahramanmaraş:1, Kırklareli:2, Kocaeli:3, Konya:1, Kütahya:1, Malatya:3, Manisa:1, Mersin:2, Niğde:2, Tekirdağ:1, Uşak:1, Düzce:1.

Acil müdahale gerektiren 3 vaka ihbarı

Ekim ayında çağrı hattına ihbarı gelen ve yeni kayıt açılan toplam 72 şiddet vakasının 53’ü ev içi şiddet ihbarı. Bu şiddet ihbarlarının 36’sı eş şiddeti ihbarlarıdır. 9 çağrı sığınak talebinde bulunmuştur. Acil müdahale gerektiren 3 vaka ihbarı olmuştur. 52 çağrıya hukuki bilgilendirme yapılmıştır. 24 çağrı karakola, 11 çağrıysa barolara yönlendirilmiştir. Ekim ayı içerisinde hatta gelen şiddet ihbarlarında belirtilen maruz kalanların yaşları 2-56 arasında değişmiştir.

En çok kadınlar ve kız çocukları

Raporda yer edinen bilgilere göre; şiddete maruz kalanlar yüzde 90,2 ile kadınlar ve kadınları yüzde 3,9 ile kız çocukları. Hatta gelen yardım çağrılarına göre; şiddet vakalarının yüzde 42,86'sı psikolojik ve yüzde 38,57'si ise fiziksel şiddet. Bu şiddet türlerinin dışında gelen çağrıların yüzde 7,14’ü sosyal şiddet, yüzde 5,72’si cinsel şiddet ve yüzde 5,71’i ekonomik şiddeti ihbar eden çağrılar olmuştur.

En çok şiddet uygulanan yer: Ev

Acil yardım hattına gelen çağrılar göstermektedir ki, kadınlar en çok en yakınlarındaki erkekler tarafından şiddete uğramaktadır. Gelen çağrılar kadına karşı şiddetin en güvenli yer olduğu varsayılan ev içerisinde eşler ve diğer aile bireyleri tarafından uygulandığını göstermektedir.

Eşler yüzde 51,2 ile saldırganlar içerisinde en geniş grubu oluşturmaktadır. Eşleri, yüzde 9,3 ile maruz kalanların boşandıkları erkekler takip etmektedir. Aile içerisinde genel anlamda anne, baba, ağabey, abla, kız ve oğlan çocuklar şiddet uygulayanlar olarak maruz kalanlar ya da ihbarda bulunanlar tarafından belirtilmiştir.