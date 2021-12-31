Tiyatronun hikâyesi

“Alan Kadıköy” adıyla geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de açılan tiyatronun, 2018’de yaptığımız temel atma töreninde büyük sanatçı Gülriz Sururi’nin gözlerindeki sevinçle söylediği “Biliyor musun, sizin yaptığınız tiyatro binası, Türkiye’de bir belediyenin yaptığı ilk müstakil binadır” sözü aklımda kaldı, şaşırmıştım. Açılışını maalesef göremedi! Kendisini saygı ve sevgiyle anıyorum.

Türkiye’nin en modern ve müstakil tiyatro binası sessizce açıldı. Pek çok kişinin o binanın bir belediye tarafından müstakil olarak yapılan ilk tiyatro binası olduğunu bilmediğini, bunun da anlatılmadığını fark ettim. Siyasetçilerin reklamla yapmadıkları şeyleri yapmış gibi gösterdikleri günümüzde, Kadıköy’de tiyatronun hikâyesinin anlatılması gereğini hissettim.

Bina tiyatrocularla birlikte tasarlandı

Sanatın toplum hayatından çıkartılmaya çalışıldığı bir dönemde Kadıköy'de müstakil, sanatsal değeri olan bir bina yapmayı hayal ederek çalışmaya başlamıştık. Kamu artık müstakil tiyatro binaları yapmıyordu. Alışveriş merkezleri içinde veya bina bodrumlarında zor koşullarda oluşturulan az sayıda salon vardı.

Tiyatro binası yapma düşüncesi sanatçıları ve birçok insanı heyecanlandırmıştı. Kadıköy tiyatrocular platformuyla başlayan konuşmalarımız farklı meslek grubundaki insanlarla devam etti. Düşüncesini paylaşan herkesin bina tasarımında etkisi oluyordu. Beton, demir ve tuğla arasında insanın nefes almasının yaratacağı ortam canlanıyordu. Öyle bir tasarım yapılmalıydı ki sanatın ve insanın bütünleştiği bir yaşam alanı olmalıydı.

Aynı anda farklı etkinlikler

Başlangıçta iki adet tiyatro salonu düşünüyorduk sonra tek salona karar verdik. Tiyatroyu, 24 saat yaşayan bir yapıya dönüştürme fikri ağırlık kazandı. Gözlem yapmak için mevcut salonlar ziyaret ediliyordu. Özellikle Moda Sahne bizi etkilemişti. Arkadaşlarımız Belçika ve Hollanda’daki birçok salonu ziyaret etti. Bu ziyaretlerden ortaya çıkan düşünce tiyatro binalarının insanlarla salon dışındaki alanlarda da beraberliğinin devam etmesiydi. Bu düşünceler projeye yansıdı.

Sahnenin meydan sahne olması kesinleşti. Ayrıca zeminde planlanan salon 625 metre kare büyüklüğünde ve 6 metre yüksekliğindeydi. İçinde toplantılar yapılabilmesi için bölünebilir bir sistemle yapıldı. Aynı anda farklı etkinlikler yapılabilecekti. Tiyatro için bir araştırma kütüphanesi de düşünüldü. Şiir, edebiyat, müzik ve tiyatronun konuşulduğu masaları ve salonları hayal etmeyle başlayan düşünceler vücut bularak canlandı.

360 derecelik izleme alanı

Sonuç olarak Acıbadem - Koşuyolu bölgesinde ulaşım ağlarının merkezinde 7/24 konuşulup izlenebilecek, prova yapılabilecek, bölünebilir salonlar, fuayeler, kafetarya ve prova odalarıyla bin kişiye ev sahipliği yapabilecek bir yapı tasarlandı. İçinde ise; seyir yeri ve sahne arasındaki ayrımların bir yana bırakıldığı “meydan sahne” biçimiyle 360 derecelik bir izleme alanı olacak salonda oyunun niteliğine göre klasik sahne, orta sahne, meydan sahne, arena sahne, forum düzenlerinde de kullanılabilecek bir alan yaratıldı. Toplam 8 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olacak yapı, mimarları tarafından da kalıcı bir eser bırakma duygusuyla tasarlandı.

Projelendirme süreci yaklaşık iki yıl sürdü. Bu süreçte tiyatrocuların tasarım sürecine dahil edildiği pek çok toplantı düzenlendi. Temel atma töreni 8 Ekim 2018’de yapıldı.

Tiyatronun hikâyesi devam edecek

Tiyatro binasının başlangıcından bugüne çok fazla insanın emeği geçti. Birilerinin ismini unutmaktan korktuğum için isimleri yazmadım. İnsanların kamusal alanlardaki varlıkları arttıkça demokrasi güçlenir. Kamusal alanlardaki üretimler insanların bir araya geldikleri kesişme noktalarıdır. Açılış töreninde hepsiyle birlikte olup yaşananları birlikte hatırlamak isterdim. Bizle başlayan tiyatro binasının hikâyesi bizden sonra da devam edecek.

İnsanlar gelecekler, tiyatronun alanlarını paylaşacaklar, oyun izleyip, sohbetlere katılıp, birileriyle buluşacaklar. Aşkla, sevgiyle, dostlukla kendi hikâyelerini zenginleştirecekler. Kim bilir belki de başkalarına hikâye olacak yeni kapılar açacaklar. Tiyatronun hikâyesi, sanatçıların ve seyircilerin katılımıyla, gerçek sahiplerince devam ettirilecek.

Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy ilçesinin önceki dönem Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştür.