'Tiyatromuzu savunuyoruz' açıklamasına destek büyüyor

Dün sanatçıların yaptığı “Tiyatromuzu Savunuyoruz” açıklamasına sanat alanından destek gelmeye devam ediyor.
Kırk tiyatroyu kapsayan Ankara Tiyatro Yapımcıları Derneği olmak üzere, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve tiyatro eleştirmeni Yavuz Pak, Sahne Sanat Akademi adına Bülent Ünsür, Öteki Beriki Tiyatro Topluluğu adına Yasemin Tüzün, Nükte Tiyatro adına Özlem Özkoşar ve Levent Kırca Tiyatrosu adına Bülent Demir gibi isimler ve kurumlar de imza verenler arasına katıldı.
İmzalarınızı iletmek için: [email protected]
Açıklamanın tamamı ve imza verenlerin listesi için: https://www.nhkm.org.tr/tiyatromuzu-savunuyoruz/
Ahmet Akkuş
Ahmet Yapar
Ali Nihat Yavşan
Ali Rıza Özbilgiç
Ali Yaylı
Alis Çalışkan
Arda Kurşunoğlu
Avni Kalkan
Aysel Yıldırım
Bahriye Acar
Barış Celiloğlu
Barış Yurtsever
Başak Gökçek
Berika Cansu
Berkay Akın
Betül Çobanoğlu
Beyhan Karadağ
Bilgehan Oğuz
Bülent Demir
Bülent Ünsür
Bülent Ünsür
Caner Cindoruk
Cansu Fırıncı
Cenk Dost Verdi
Ceren Kahraman
Cezmi Baskın
Cüneyt Yalaz
Çağlar Yalçınkaya
Deniz Elmas
Deniz Özmen
Dicle Alkan
Ebru Sagay
Ebru Sürek
Ender Yiğit
Enginay Gültekin
Ercüment Yılmaz
Eren Aysan
Esin Aslan
Esin Tümer
Esra Bezen Bilgin
Evren Ersan
Faruk Karaçay
Gizem Altunbey
Gökhan Aktemur
Gökhan Azlağ
Gönül Gündoğdu
Güher Yörük
Gülsen Tuncer
Gülşah Bolat
Günay Toprak
Handan Delipınar
Haris Simyonidis
Harun Cici
Harun Güzeloğlu
Hasan Tanay
Ilgın Sönmez
İlhan Örenel
İlker Kılıçer
İrem Aslan
İrfan Varlı
İsmet Alıcı
Kemal Aydoğan
Kerem Konabay
Latif Tiftikçi
Levent Ülgen
Levent Üzümcü
Mahmut Ölmez
Mehmet Okuroğlu
Mehmet Şerif Tozlu
Melis Birkan
Menekşe Kısmet
Mert Şişmanlar
Metin Coşkun
Metin Tülü
Muhammet Uzuner
Muhlis Asan
Murat Çidamlı
Murat Karahüseyinoğlu
Mustafa Koçyiğit
Mutlunur Lafçı
Müjdat Gezen
Naz Göktan
Nazlı Deniz Korkmaz
Nazlı Masatçı
Necip Eraslan
Nedim Yıldız
Neval Yıldırım
Nilgün Kurtar
Onur Ünsal
Orhan Aydın
Özgür Başkaya
Özgür Erdinç Yıldırım
Özlem Özkoşar
Pınar Yıldırım
Polat Niloğlu
Ragıp Balcı
Reyhan Özdilek
Sacit Hadi Akdede
Seda İgici
Selçuk Aydoğan
Selçuk Delipınar
Selen Kartay
Senan Kara
Serhat Tutumluer
Sermet Yeşil
Sertaç Ayvaz
Seval Uğurlu
Sevgi Yavuz
Sevil Akı
Seyfi Taşkın Ermişoğlu
Sibel Aduş
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Şebnem Köstem
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Şükrü Veysel Alankaya
Timur Acar
Tuluğ Ünlütürk
Tunç Tatoğlu
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Uluç Esen
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