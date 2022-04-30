'Tiyatromuzu savunuyoruz' açıklamasına destek büyüyor

Dün sanatçıların yaptığı “Tiyatromuzu Savunuyoruz” açıklamasına sanat alanından destek gelmeye devam ediyor.

Kırk tiyatroyu kapsayan Ankara Tiyatro Yapımcıları Derneği olmak üzere, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve tiyatro eleştirmeni Yavuz Pak, Sahne Sanat Akademi adına Bülent Ünsür, Öteki Beriki Tiyatro Topluluğu adına Yasemin Tüzün, Nükte Tiyatro adına Özlem Özkoşar ve Levent Kırca Tiyatrosu adına Bülent Demir gibi isimler ve kurumlar de imza verenler arasına katıldı.

İmzalarınızı iletmek için: [email protected]

Açıklamanın tamamı ve imza verenlerin listesi için: https://www.nhkm.org.tr/tiyatromuzu-savunuyoruz/

Ahmet Akkuş

Ahmet Yapar

Ali Nihat Yavşan

Ali Rıza Özbilgiç

Ali Yaylı

Alis Çalışkan

Arda Kurşunoğlu

Avni Kalkan

Aysel Yıldırım

Bahriye Acar

Barış Celiloğlu

Barış Yurtsever

Başak Gökçek

Berika Cansu

Berkay Akın

Betül Çobanoğlu

Beyhan Karadağ

Bilgehan Oğuz

Bülent Demir

Bülent Ünsür

Bülent Ünsür

Caner Cindoruk

Cansu Fırıncı

Cenk Dost Verdi

Ceren Kahraman

Cezmi Baskın

Cüneyt Yalaz

Çağlar Yalçınkaya

Deniz Elmas

Deniz Özmen

Dicle Alkan

Ebru Sagay

Ebru Sürek

Ender Yiğit

Enginay Gültekin

Ercüment Yılmaz

Eren Aysan

Esin Aslan

Esin Tümer

Esra Bezen Bilgin

Evren Ersan

Faruk Karaçay

Gizem Altunbey

Gökhan Aktemur

Gökhan Azlağ

Gönül Gündoğdu

Güher Yörük

Gülsen Tuncer

Gülşah Bolat

Günay Toprak

Handan Delipınar

Haris Simyonidis

Harun Cici

Harun Güzeloğlu

Hasan Tanay

Ilgın Sönmez

İlhan Örenel

İlker Kılıçer

İrem Aslan

İrfan Varlı

İsmet Alıcı

Kemal Aydoğan

Kerem Konabay

Latif Tiftikçi

Levent Ülgen

Levent Üzümcü

Mahmut Ölmez

Mehmet Okuroğlu

Mehmet Şerif Tozlu

Melis Birkan

Menekşe Kısmet

Mert Şişmanlar

Metin Coşkun

Metin Tülü

Muhammet Uzuner

Muhlis Asan

Murat Çidamlı

Murat Karahüseyinoğlu

Mustafa Koçyiğit

Mutlunur Lafçı

Müjdat Gezen

Naz Göktan

Nazlı Deniz Korkmaz

Nazlı Masatçı

Necip Eraslan

Nedim Yıldız

Neval Yıldırım

Nilgün Kurtar

Onur Ünsal

Orhan Aydın

Özgür Başkaya

Özgür Erdinç Yıldırım

Özlem Özkoşar

Pınar Yıldırım

Polat Niloğlu

Ragıp Balcı

Reyhan Özdilek

Sacit Hadi Akdede

Seda İgici

Selçuk Aydoğan

Selçuk Delipınar

Selen Kartay

Senan Kara

Serhat Tutumluer

Sermet Yeşil

Sertaç Ayvaz

Seval Uğurlu

Sevgi Yavuz

Sevil Akı

Seyfi Taşkın Ermişoğlu

Sibel Aduş

Sibel Arıcan

Sinan Mutlu

Sinem Kurt

Şebnem Köstem

Şevket Çoruh

Şükrü Veysel Alankaya

Timur Acar

Tuluğ Ünlütürk

Tunç Tatoğlu

Turgay Ön

Uluç Esen

Umutcan Ünal

Yasemin Tüzün

Yasin Yürekli

Yaşar Seçer

Yavuz Pak

Yeliz Gerçek

Yılmaz Sütçü

Yüksel Aymaz

Zafer Diper

Zafer Yıldırım

Zeynep Asker

*******

Ankara Devinim Tiyatrosu

Ankara Tiyatro Yapımcıları Derneği

Arte Oyuncuları

Bi'nevi Sahne

Cihangir Atölye Sahnesi

Duende Tiyatro

Düşkapanı Sanat Merkezi

Entropi Sahne

Eskişehir Halk Sahnesi

İzmir Ansamble

İzmir Tiyatroları Derneği

Kadıköy Emek Tiyatrosu

KOMA Sahnesi

Kültür Sanat Sen İzmir Bölge Şube

Levent Kırca Tiyatrosu

Moda Sahnesi

Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Nükte Tiyatro

Ortak Sahne

Oyun Sandalı

Öteki Beriki Tiyatro Topluluğu

Özgür Tiyatro

Sahne Sanat Akademi

Samsun Sanat Tiyatrosu

Sol Sahne

Tiyatro Adam

Tiyatro Alesta

Tiyatro Gülgeç

Tiyatro İklimler

Tiyatro Karma

Tiyatro Merdiven

Tiyatro Pınarı

Tiyatro Sardunya

Tiyatro Üreticileri ve Yapımcıları Derneği

TiyatroLog

Toprak Sahne

Van-Art&Co Production