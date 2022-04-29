Sanatçılardan önemli çıkış: Halkımızın ezilmesine ve sanatın tasfiyesine karşı tiyatromuzu savunuyoruz

Çok sayıda tiyatro emekçisinin imzasıyla önemli bir açıklama yapıldı.

"Halkımızın yoksullaştırılmasına karşı duracağız. Sanatın tasfiyesine izin vermeyeceğiz. Hayat pahalılığının sanatla halkın arasına bir duvar örmesine karşı mücadele edeceğiz" denilen açıklamada, "Tiyatromuz kâr amaçlı özel şirketlerin toplamı değildir. Tiyatromuz, kamusal bir işlevi yerine getiren, bir aydınlanma hareketidir" ifadesi yer aldı.

Açıklama ve imzacı listesi şöyle:

Halkımızın ezilmesine ve sanatın tasfiyesine karşı

TİYATROMUZU SAVUNUYORUZ

Halkımız birkaç aylık kısa zaman dilimi içinde, görülmemiş bir biçimde yoksullaştırıldı. Emekçilerin çekilmez hale gelen yaşamı patronlara yüksek kâr olarak dönüyor. Sömüren ve sömürülenin, kamu kaynaklarını yağmalayanlarla toplumsal yaşamdan kovulmak istenenlerin aynı gemide olduğu yalandır!

Sanat kurumları ve sanatçılar önce pandemi gerekçesiyle kaderlerine terkedilmişti. Şimdi elektrik gibi temel gereksinimlere getirilen astronomik zamlar bir tasfiye niyetine işaret ediyor.

Kâr amaçlı olmaksızın faaliyet sürdüren özel tiyatroların artan maliyetlerin altından kalkması mümkün değildir. Üstelik bu maliyetin önemli parçası, elektrik gibi kalemlerdeki fahiş zamlardan oluşmakta, yani özel şirketlerin kâr hevesinden kaynaklanmaktadır. Birileri krizi bir kez daha fırsata çeviriyor!

Bizler, toplumun temel gereksinimlerinin ticaret konusu olmasını reddediyoruz. Elektriksiz yaşanamaz. Soygun faturaları ödenemediğinde elektrik kesilemez. Ülkenin en büyük holdinglerinden birinin bir tiyatro sahnesini karanlıkta bırakması skandaldır. Çözüm elektrik üretim ve dağıtımının devletleştirilmesi, kâr amaçlı olmaktan çıkarılarak bir kamu hizmeti olarak örgütlenmesi ve zamların geri alınmasıdır.

Artan maliyetlerin seyirciye yüklenmesinin sonucu emekçi halkımızla tiyatro arasındaki bağın kesilmesi olacaktır. Oysa sanat da, sağlık, eğitim, beslenme, ulaşım, ısınma, barınma gibi erişilmesi zorunlu, temel gereksinimlerdendir. Sanat üretimi ve halkın sanata kolayca erişebilmesi, paraya bağlı olmaktan kurtarılmalıdır. Bu, kamu yönetiminin temel bir sorumluluğudur.

Tiyatromuz kâr amaçlı özel şirketlerin toplamı değildir. Tiyatromuz, kamusal bir işlevi yerine getiren, bir aydınlanma hareketidir.

Halkımızın yoksullaştırılmasına karşı duracağız.

Sanatın tasfiyesine izin vermeyeceğiz.

Hayat pahalılığının sanatla halkın arasına bir duvar örmesine karşı mücadele edeceğiz.

Ahmet Akkuş

Ahmet Yapar

Ali Nihat Yavşan

Ali Rıza Özbilgiç

Ali Yaylı

Alis Çalışkan

Arda Kurşunoğlu

Avni Kalkan

Aysel Yıldırım

Bahriye Acar

Barış Celiloğlu

Barış Yurtsever

Başak Gökçek

Berika Cansu

Betül Çobanoğlu

Beyhan Karadağ

Bilgehan Oğuz

Bülent Ünsür

Caner Cindoruk

Cansu Fırıncı

Cenk Dost Verdi

Ceren Kahraman

Cezmi Baskın

Cüneyt Yalaz

Çağlar Yalçınkaya

Deniz Özmen

Dicle Alkan

Ebru Sagay

Ender Yiğit

Enginay Gültekin

Eren Aysan

Esin Aslan

Esra Bezen Bilgin

Evren Ersan

Faruk Karaçay

Gizem Altunbey

Gökhan Aktemur

Gökhan Azlağ

Gönül Gündoğdu

Güher Yörük

Gülsen Tuncer

Gülşah Bolat

Günay Toprak

Handan Delipınar

Haris Simyonidis

Harun Cici

Harun Güzeloğlu

Hasan Tanay

Ilgın Sönmez

İlhan Örenel

İlker Kılıçer

İrem Aslan

İrfan Varlı

İsmet Alıcı

Kemal Aydoğan

Kerem Konabay

Latif Tiftikçi

Levent Ülgen

Levent Üzümcü

Mahmut Ölmez

Mehmet Okuroğlu

Mehmet Şerif Tozlu

Melis Birkan

Menekşe Kısmet

Mert Şişmanlar

Metin Coşkun

Metin Tülü

Muhammet Uzuner

Muhlis Asan

Murat Çidamlı

Murat Karahüseyinoğlu

Mustafa Koçyiğit

Mutlunur Lafçı

Müjdat Gezen

Naz Göktan

Nazlı Deniz Korkmaz

Nazlı Masatçı

Necip Eraslan

Nedim Yıldız

Neval Yıldırım

Nilgün Kurtar

Onur Ünsal

Orhan Aydın

Özgür Başkaya

Özgür Erdinç Yıldırım

Pınar Yıldırım

Polat Niloğlu

Reyhan Özdilek

Sacit Hadi Akdede

Seda İgici

Selçuk Aydoğan

Selçuk Delipınar

Selen Kartay

Senan Kara

Serhat Tutumluer

Sertaç Ayvaz

Seval Uğurlu

Sevgi Yavuz

Sevil Akı

Seyfi Taşkın Ermişoğlu

Sibel Aduş

Sinan Mutlu

Sinem Kurt

Şebnem Köstem

Şevket Çoruh

Şükrü Veysel Alankaya

Timur Acar

Tuluğ Ünlütürk

Tunç Tatoğlu

Turgay Ön

Uluç Esen

Umutcan Ünal

Yasin Yürekli

Yaşar Seçer

Yeliz Gerçek

Yılmaz Sütçü

Yüksel Aymaz

Zafer Diper

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