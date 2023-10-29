Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Jeyan Tözüm yaşamını yitirdi

Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Jeyan Tözüm İstanbul'da kaldığı huzurevinde 94 yaşında yaşamını yitirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Tözüm'ün cenazesinin yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceğini duyurdu.

İBB Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Değerli Sanatçısı Jeyan Mahfi Ayral Tözüm’ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na baş sağlığı dileriz. Sanatçı, 30 Ekim 2023 Pazartesi günü Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecektir" denildi.

Sinema ve tiyatro sanatçısı Necdet Mahfi Ayral'ın kızı olan sanatçının tam adı Mesanet Fatma Jeyan Mahfi Ayral'dı.

6 Ağustos 1928'de dünyaya gelen Tözüm sanat yaşamına babasının teşvikiyle başladı. Henüz 3 yaşlarında iken Henrik Ibsen'in bir eseri olan 'Peer Gynt' adlı oyunda Muhsin Ertuğrul tarafından oynatılan Tözüm 10 yaşında Mutlu Günler adlı filmi seslendirerek dublaja başladı. Yeşilçam'da Belgin Doruk, Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Müjde Ar, Hale Soygazi gibi birçok aktrisi seslendirdi. Tiyatro oyunculuğunu uzun yıllar sürdüren Jeyan Mahfi Tözüm, 2005 yılında 8. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde Bilge Olgaç Başarı Ödülü kazandı.