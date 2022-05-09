Tiyatro salonu olmayan Borçka'da tiyatro buluşması başlıyor

Borçka Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Borçka Uluslararası Gençlik Tiyatro Buluşması 15-22 Mayıs tarihlerinde perdelerini açıyor.

Organizasyon kapsamında 60 tiyatro sanatçısı. 25 tiyatro oyunu, 15 tiyatro atölyesi ve birçok söyleşi gerçekleştirilecek. 10 farklı ülkeden sanatçının ağırlanacağı tiyatro buluşmasında; çocuk, gençlik ve yetişkin oyunları, her yaşa uygun atölyeler ve tiyatro üzerine konuşmalarla dolu bir hafta sanatseverlerle buluşacak.

Borçka'nın tiyatro salonu yok

Tiyatro salonu olmayan Borçka’da, uluslararası düzeyde tiyatro buluşmaları düzenleme amaçlarını açıklayan Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan “Evet Borçkamızda tiyatro salonu yok. Bizler bir adım attık, çocuklarımız ve gençlerimiz için bir adım attık. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Borçka’nın kültür ve sanat kenti olması için birçok etkinlik düzenledik. Son olarak da kentimizin aslında her alanını tiyatro sahnesine döndürdük. Okul bahçelerini, sokakları, köprüleri… Aklınıza gelebilecek neresi varsa bir tiyatro oyunuyla karşılaşabilirsiniz. İlk defa Borçka’da böyle bir etkinlik yapılıyor. Bu organizasyonda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sanatın birleştirici gününe daima inandım, bu etkinlik sonrasında da Borçkamıza yakışan bir kültür merkezini hep birlikte hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Tiyatro buluşmasına kitap günleri de eşlik edecek

Tiyatro buluşmasının olacağı 15-22 Mayıs tarihlerinde bir yandan da Borçka Kitap Günleri düzenlenecek. Kitap günleri kapsamında birçok şair, yazar ve gazeteci söyleşi ve imza günleri gerçekleştirecek.