Tiyatro Oyuncusu Muhlis Asan hayatını kaybetti

Geçirdiği kalp krizinin ardından bir süredir yoğun bakımda tedavi gören oyuncu Muhlis Asan, hayatını kaybetti.

17 Ocak'ta Orhan Aydın ile Levent Üzümcü'nün Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatro oyunu ‘Unutma Bizi’nin galasına davet edilen Muhlis Asan, oyun öncesi kalp krizi geçirmişti.

Galaya katılan Asan, bir süre sonra kendini iyi hissetmediğini belirterek arkadaşlarına, "Kendimi iyi hissetmiyorum, oyuna kalamayacağım" diyerek salondan ayrılmıştı. Galadan ayrıldıktan sonra ablasıyla birlikte yaşadığı eve dönen Muhlis Asan, bir süre sonra fenalaşmış; kaldırıldığı hastanede yapılan kontroller sonucu kalp krizi geçirdiği öğrenilmişti.

Yoğun bakımda tedavi gören Muhlis Asan'ın vefatını sosyal medya hesabından duyuran sanatçı Orhan Aydın, "Ah canım kardeşim Muhlis Asan ah... Çok üzgünüm.. Böyle olmamalıydı.. Toprağın çiçekler kokacak.." ifadelerini kullandı.