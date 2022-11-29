'Elif Ana' filminin dünya prömiyeri yapıldı

Elif Sugan’ın hayatını konu alan "Elif Ana" filminin dünya galası Paris’te yapıldı.

Senaristliğini Nihat Behram, Semir Aslanyürek ve Kazım Öz'ün yaptığı, yönetmenliğini Kazım Öz ve Semir Aslanyürek'in paylaştığı filmde Elif Ana karakterini Aliye Uzunatağan canlandırıyor. Filmde İlyas Salman, Sermiyan Midyat, Cezmi Baskın, Füsun Demirel, Orhan Aydın, Turgay Tanülkü, Cansu Fırıncı, Ökkeş Sevimli, Ali Sürmeli, Necmettin Çobanoğlu, Rıza Sönmez, Muhlis Asan, Erdal Ayna, Kazım Çarman, Levent Üzümcü, Metin Coşkun ve Eray Türk gibi oyuncular da yer alıyor.

'İyiliğin örgütlenmesi üzerine bir iş yaptık'

Filmin oyuncularından tiyatro sanatçısı Orhan Aydın soL'a yaptığı açıklamada, "Kötülüğün egemen olduğu bir dünyada ve ülkemizde iyiliğin örgütlenmesi üzerine bir iş yaptığımız düşünüyoruz" dedi.

Aydın şöyle konuştu:

"Kötülüğün egemen olduğu bir dünyada ve ülkemizde iyiliğin örgütlenmesi üzerine bir iş yaptığımız düşünüyoruz. Değerli Nihat Behram'ın kaleme aldığı, onun üzerinden sevgili Semir Aslanyürek ve Kazım Öz'ün senaryo haline getirdiği, yine Kazım Öz ve Semir Aslanyürek'in çektiği, kalabalıkça bir oyuncu kadrosunun olduğu bir film Elif Ana. Sloganı da 'İyilik iyidir'. Dolayısıyla kötülüğe karşı çevre, doğa, insan hakları konusunda örgütlenmeyi ve birlikte davranmayı, hayata olan sevgiyi ve vicdanı, insan olma erdemini anlatmaya çalıştık. Avrupa ve dünya galalarını gerçekleştirdik. Paris'te ilk dünya galası gerçekleşti. Arkasından Düsseldorf ve Stuttgart'ta galalar yapıldı. 5 Aralık'ta İstanbul, 8 Aralık'ta İzmir'de galalar yapılacak."

Film önümüzdeki günlerde sinemaseverlerle buluşacak.