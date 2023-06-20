Titanik'in enkazına sefer yapan kayıp denizaltına yönelik çalışmalar devam ediyor

Fransa, 1912’de buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltıyı arama çalışmalarına destek için bir gemi ile su altı arama robotu gönderdi.

Fransız basınındaki haberlere göre, Denizlerden Sorumlu Bakan Herve Berville, Fransız Deniz Araştırmaları Enstitüsü Ifremer'in "Atalante" isimli gemisi ile su altı arama robotunu Atlantik Okyanusu'na gönderdi.

Okyanusta 4 bin metre derinliğe kadar dalabilen robotun çarşamba günü TSİ 21.00'de bölgeye varması bekleniyor.

Kayıp denizaltında 5 kişi var

Kayıp denizaltıda havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın patronu İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı patron Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi olan OceanGate şirketinin kurucusu ve CEO'su Stockton Rush ile Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet'nin olduğu belirtildi.

Denizaltıyla Titanik'in enkazına dalışın dahil olduğu 8 günlük gezi biletinin 250 bin dolar olduğu aktarıldı.(AA)