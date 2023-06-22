Titanik'in enkazına dalanların yaşamını yitirdiği açıklandı

Atlas Okyanusu'nda kaybolan ve Titanik'in enkazını ziyaret etmek isteyen milyarderleri taşıyan deniz aracına ilişkin yeni açıklama yapıldı.

DHA'nın aktardığına göre, ABD Sahil Güvenliği, denizaltındaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sahil Güvenlik, "Denizaltındakilerin ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz" açıklamasını yaptı.

ABD Sahil Güvenliği, Twitter'dan arama çalışmalarına ilişkin de açıklama yaptı. ABD, Kanada'ya ait bir gemiden okyanus tabanına indirilen uzaktan kumandalı bir aracın Titanik yakınlarında bir enkaz alanı keşfettiğini ve uzmanların enkazı araştırdığını ifade etti. ABD Sahil Güvenliği ayrıca "Bu sabah sualtı robotu kayıp denizaltının kuyruğunu buldu" dedi.

Titanik’i ziyaret ederken iletişimi kesilen Titan denizaltısından Pazar gününden beri Haber alınamıyordu. Gemideki beş kişi için oksijenin tükenmesinin beklendiği zamanın aşılmasının ardından kritik bir dönemece girilmişti.