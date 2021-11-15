TİSK'ten 'asgari ücret' talebi: Rekabet gücümüze zarar vermeyin, vergileri düşürün

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmaları öncesinde yaptığı açıklamada ücretler üzerindeki vergi oranlarının "kademeli olarak azaltılması"nın "yegane formül" olduğunu ileri sürdü.

TİSK Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada "dönemin koşulları dikkate alınarak dengeli bir asgari ücret belirlenmesi her zamankinden çok daha büyük bir önem taşıyor" ifadesine yer verildi.

Asgari ücret için "akılcı bir seviyede uzlaşı sağlanacağına" inandığı açıklamasını yapan TİSK, asgari ücretin belirlenmesinde patronların "rekabet gücüne zarar verilmemesi"ni istedi, bunun için tek formülün vergilerin düşürülmesi olduğu yorumunu yaptı.

TİSK'in açıklamasında "Küresel rekabet dengelerinin bu kadar kritik olduğu bir senede, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki %15’den %40’a varan vergi oranlarının kademeli olarak azaltılmasını çalışan ve işverenler üzerindeki baskıyı azaltacak yegane formül ve çözüm yolu olarak görüyoruz. Atılacak bu adımla rekabet içinde olduğumuz ülkelere göre daha yüksek seviyede olan ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak düşürülerek uluslararası rekabet gücümüze zarar vermeden çalışanların gelirlerinin artırılabileceğine inanıyoruz" denildi.