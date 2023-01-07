TİSKİ'den su bedeli ile vergilere 8,8 kat zam

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon’da su bedeli ve vergilere yapılan zamla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kaya, Trabzon’da son 4 yılda suya yüzde 288 zam yapıldığını hatırlatarak, son olarak TİSKİ’nin su bedeli, ilçe belediyesi çevre temizlik-katı atık toplama bedeli ve büyükşehir belediyesi çevre temizlik-katı atık bedeli adı altındaki vergilerde 8,8 kat artırdığını belirtti.

Kaya açıklamasında şunları ifade etti:

“Birinci faturada 13 metreküp su tüketimi, ikinci faturada ise 14 metreküp su tüketimi var. Tüketimde 1 metreküp fark var ama gerek su fiyatındaki gerekse katı atık ve çevre temizlik vergileri arasındaki fark inanılır gibi değil. Aralık ayında 13 metreküp su bedeli 138, 45 lira, 1 ay sonra gelen 14 metreküp su bedeli 307,58 lira. İlçe belediyesi çevre temizlik-katı atık toplama bedeli aralık ayında 9,96 lira iken, 1 ay sonra 87,56 lira olmuş. Büyükşehir belediyesi ÇTV -katı atık bedeli 19,91 lira iken 175,96 liraya çıkarılmış. Tam 8,8 kat artmış. Bu nedir, gerçekten bu nedir? 1 ayda bu kadar zam olur mu, bu kadar fark olur mu? Bir akıl sahibi, bir vicdan sahibi, bir ahlak sahibi çıksın bunu bize ve Trabzonlu Hemşirelerimize açıklasın?

Emeklisine, memuruna önce yüzde 25 zam yapıp, itirazlarımız sonrasında zam oranını yüzde 30 çıkarmak zorunda kalan iktidar temsilcileri bu rezaleti çıksın açıklasınlar! Nasıl olurda 19,90 lira 175,90 liraya çıkar? Nasıl olur da 9,96 lira 87,50 lira olur? Artış bir kat değil, iki kat, üç kat değil, beş kat değil tam 8,8 kat. Gerçekten olacak iş değil. Vatandaşımızı işte böyle soyuyorlar. Bu zam değil, resmen soygun. Bu zam, bu artış ne hesaba ne kitaba, ne matematiğe, ne akla ne de vicdana sığmıyor! Hiçbir vicdan bunu kabul etmez? Millet aç, millet ekmeğe muhtaç. Suya, vergilere bu kadar büyük zam olur mu? Bu kadar vicdansızlık olur mu? Gerçekten akıl alır gibi değil.” (ANKA)