Alkole bir zam daha

Yeni yıla girilmesiyle birlikte alkol ürünlerine ağır zamlar gelmeye devam ediyor. Bu yıl için alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22,30 olarak belirlenmişti. ÖTV artışına şirketlerinde zammı eklenince bira ve sigaradan sonra bir içki grubuna daha zam geldi.

Son olarak Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, şaraplara gelen zamlı fiyatları paylaştı.

Sosyal medya hesabından “Zam sağanağı devam ediyor. Şarap ve şarapbazlı içeceklere zam geldi” ifadeleriyle zam haberini duyuran Dündar, yeni fiyat listesini paylaştı.

Yılbaşı öncesi gelen zamların ardından yeni yılda biraya ve rakıya da zam gelmişti.