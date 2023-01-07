Sinan Ateş’in ailesine Erdoğan’ın mesajı iletildi

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede ölmüştü. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar MHP İstanbul il yönetim kurulu üyesi Ufuk Köktürk ve iki özel harekat polisinin de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

AKP ve MHP’den günlerce cinayete ilişkin herhangi bir açıklama gelmemişti.

MHP’nin cinayete ilişkin sessizliği sürerken, AKP’den Ateş’in ailesine kritik ziyaret geldi. Halktv.com.tr’de yer alan habere göre AKP Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, bu akşam Sinan Ateş’in ailesini ziyaret etti.

Halk TV’de Seda Selek’in moderatörlüğündeki Perdenin Önü Arkası programında konuya ilişkin konuşan İsmail Saymaz şunları söyledi:

“Davut Bey, Beştepe’den geldiğini cumhurbaşkanının selamını getirdiğini ve cumhurbaşkanının kendisine ‘Biz bu olayı çözeceğiz, sonuna kadar yanındayız’ dediğini aktarmış aileye.”