Ankara-Niğde Otoyolunda elyaf yüklü TIR, yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
DHA'nın haberine göre, çarpmanın şiddetiyle TIR'ın kupası koparken, otobüs alev aldı, 25 yolcudan 5'i yaralandı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Erhan Nalçacı
TIR otobüse çarptı, yolcu otobüsü alev aldı: Yaralılar var
Ankara-Niğde Otoyolunda yaşanan kaza sonucu yolcu otobüsü alev aldı, 5 yolcu yaralandı.
Haber Merkezi
Ankara-Niğde Otoyolunda elyaf yüklü TIR, yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
DHA'nın haberine göre, çarpmanın şiddetiyle TIR'ın kupası koparken, otobüs alev aldı, 25 yolcudan 5'i yaralandı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.