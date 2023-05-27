TIR otobüse çarptı, yolcu otobüsü alev aldı: Yaralılar var

Ankara-Niğde Otoyolunda yaşanan kaza sonucu yolcu otobüsü alev aldı, 5 yolcu yaralandı.

Haber Merkezi

Ankara-Niğde Otoyolunda elyaf yüklü TIR, yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

DHA'nın haberine göre, çarpmanın şiddetiyle TIR'ın kupası koparken, otobüs alev aldı, 25 yolcudan 5'i yaralandı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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