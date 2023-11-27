TİP yerel seçimler için aday adaylığı şartlarını duyurdu

Türkiye İşçi Partisi (TİP) yerel seçimler için aday adayı olabilme şartlarını sıraladı.

"Mahalli İdareler Seçimi Aday Adaylığı Başvuruları" başlıklı açıklamada aday adaylığı için son başvuru tarihinin 24 Aralık 2023 olduğu belirtildi.

Aday adayı olmak isteyenlerin başvuru formuyla birlikte hazırlaması gereken belgeleri duyuran TİP aday adaylığı için ödenmesi gereken "özel aidat miktarları"nı da açıkladı.

TİP'in duyurusunda aday adaylarından talep edilen ücretler şöyle sıralandı:

- Büyükşehir Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı: 30.000 TL

- İl Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı: 20.000 TL

- Büyükşehir İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı: 15.000 TL

- Büyükşehir Olmayan İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı: 10.000 TL

- Belde Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı: 7.500 TL

- Belediye Meclis Üyeliği Aday Adaylığı: 2.000 TL

- İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı: 3.000 TL

Duyuruda "Kadınlardan, LGBTİ+’lardan ve 25 yaş altı gençlerden duyurulan başvuru ücretinin yarısı alınacaktır. Sağlık kurulu raporunda %40 ve üzeri oranında engelli raporu olanlardan başvuru ücretinin yarısı alınacaktır" denildi.