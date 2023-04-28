TİP milletvekili adayı akademisyen Elif Çongur serbest bırakıldı

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin Tiyatro Bölümü'nden Barış İçin Akademisyenler Bildirisi'ni imzaladığı için 2017’de KHK’yle ihraç edilen TİP Ankara 3. bölge Milletvekili adayı Elif Çongur, gözaltına alındığını duyurmuştu.
TİP, Çongur'un, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılarak gözaltına alındığını aktardı.
Elif Çongur, ilerleyen saatlerde serbest bırakıldı. Çongu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İfademi verdim şimdi çıktım. Merak etmeyin gayet iyiyim. Aanya maçı kaç kaç bitti onu diyin." dedi.