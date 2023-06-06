Tıp Fakültesi'yle sınırlı kalmadı: Ufuk Üniversitesi'nde hiçbir personel maaş alamıyor

Ankara'da bulunan Ufuk Üniversitesi'nde tüm personellerin maaşlarının geç veya eksik yatırıldığı ortaya çıktı.

soL'a ulaşan üniversiteden bir öğretim görevlisi, daha önce Aralık 2022'de yatması gereken maaşın 18 Ocak 2023'de yatırıldığı bilgisini vererek, eksik yatırılıp, geri kalan kısmının bir sonraki aya bırakılan maaş ödemelerinin de olduğunu aktardı.

Geçtiğimiz ay da 15 Mayıs'ta yatması gereken maaşların halen daha yatırılmadığını vurgulayan öğretim görevlisi, konuya ilişkin üniversiteden herhangi bir açıklama yapılmadığını ifade etti.

Geçtiğimiz yıl Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi'nde benzer bir şekilde maaş krizi yaşanmıştı. Öğretim görevlisi, bu durumun şu anda üniversitenin tüm çalışanları için geçerli olduğunu belirtti.

Ek ders ücretlerinde de usulsüzlük

Öğretim görevlisi, başka bir usulsüzlüğün de ek ders ücretlerinde yaşandığına işaret etti.

Alınan bilgiye göre, mütevelli heyet, Mart 2023 tarihinde ani bir kararla, 2547 sayılı YÖK kanununca düzenlenen ve güvence altına alınan "maaş karşılığı ders yükümlülüğü"nü yükseltti. Örneğin, öğretim görevlisi için haftalık 12 saat olan baraj, 22 saate yükseltildi. Akademisyenlerin ek ders alması bu yolla dolaylı olarak engellenmiş oldu.

Kanunen güvence altına alınan düzenlemeyi bu derece değiştirmenin başlı başına bir suç olduğunu vurgulayan öğretim görevlisi, ayrıca ek ders ücretine zam yapıldığını, ancak üniversite kadrosunda olanlara bu ücretin yarısının verileceğinin de kararlar arasında yer aldığını söyledi.

'Daha da geçinemez duruma geldik'

Yaşananlarla ilgili üniversite yönetiminin tüm çalışanları zor durumda bıraktığına işaret eden öğretim görevlisi, yaşananları şöyle değerlendirdi:

"Görüldüğü üzere Ufuk Üniversitesi akademisyenleri olarak yalnız bırakıldık ve kaderimize terk edildik. Zaten zor olan hayat şartlarında artık daha da geçinemez duruma geldik. Örneğin şu anda ben borçlarımla ilgili 2. ödeme periyoduma girdim ancak halen daha hiçbir borcumu ödeyemedim."