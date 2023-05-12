Maaşlar ödenmiyordu: Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi arazi rantı için satılacak iddiası

Ankara'da 2006 yılında kurulan Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin zarar ettiği gerekçesiyle kapatılacağı ve değeri milyonlarca lirayı bulan vakıf arazisinin de satılacağı iddia edildi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, bu iddiaları Meclis’e taşıdı. YÖK Başkanı tarafından yanıtlanması istemiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na soru önergesi veren Atila Sertel, “Yıllar içerisinde bu ülkede birçok şey ranta kurban edildi. Şimdi de Ankara’nın köklü sağlık kurumlarından ve eğitim merkezlerinden Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bile isteye zarar ettirildiği, böylece fakültenin kapatılacağı ve arazisinin de oldukça büyük paralara satılacağı iddiası var. Zarar ediyor gerekçesi ile dükkan kapatanları gördük de fakülte kapatanları da ilk kez görüyoruz! İş işten geçmeden YÖK’ün bu iddialarla ilgili derhal soruşturma başlatması gerekiyor” dedi.

'Maaşlar ödenmiyor'

Sertel, şunları söyledi:

“Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde son bir yıldır öğretim üyelerinin maaşlarının ödenmediği, işten çıkarıldığı, fakültenin bilinçli bir şekilde işlevsiz hale getirildiği ve ‘zarar’ ediyor gerekçesi ile kapatılacağı iddiası tarafıma ulaştı. Bu iddialara göre, öğretim üyeleri işten çıkarılarak, maaşları ödenmeyerek fakülteden ayrılmaya zorlanmak sureti ile bölümlerin hoca sayıları kritik rakamların altına çekilmiş, çocuk cerrahisi, göğüs cerrahisi gibi bazı bölümler kapanmış, radyoloji, göğüs hastalıkları, hematoloji, nefroloji gibi bazı bölümler asistan eğitim hakkı için gerekli sayının altına indirilmiş.

Ankara’daki bu hastaneyi bilen bilir. 2006 yılında faaliyete başlamış olan bu eğitim ve sağlık kurumu şu an kentin en kıymetli semtinde hizmet vermeye çalışıyor. Sağı solu, milyon dolarlık gökdelenlerle kuşatılmış. O nedenle bütün bu iddiaların temelinde fakültenin üzerinde bulunduğu vakıf arazisinin rantı nedeni ile kapatılmaya çalışıldığı, mütevelli heyeti ve rektörün de tıp fakültesi hastanesinin etkin bir şekilde çalışması için gerekli önlemlerin hiçbirini almadığı ifade ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK temeli sağlam olan bu iddiaları araştırmalı ve gereğini yapmalıdır.”



Sertel soru önergesinde şu soruları sordu:



"1- Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev gören öğretim üyelerinin ve asistanların son bir yıldır maaşlarını alamadığı yönünde Yüksek Öğretim Kurulu’na yansıyan şikayet var mıdır? Var ise bu konuda inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır?



2- Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çocuk cerrahisi, göğüs cerrahisi gibi bazı bölümler kapatılmış mıdır? Bu bölümlerin kapatılması yasaya ve yönetmeliklere uygun mudur? Bu konuda bir soruşturma açmayı planlıyor musunuz?



3- Yine Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bilinçli bir şekilde küçültüldüğü, zarar ettirildiği ve 'zarar ediyor' gerekçesi ile de kapatılmak istendiği dile getiriliyor. Tıp Fakülteleri iş yeri gibi zarar ediyor gerekçesi ile kapatılabilmekte midir? Bunun başka örnekleri var mıdır?

4- Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin üzerinde bulunduğu kıymetli vakıf arazisi nedeniyle kapatılmak ve bu araziden yeni bir rant elde etmek için kapatılmak istendiği iddiaları ile ilgili YÖK harekete geçecek midir?

5- YÖK bu hastanedeki öğretim üyeleri, asistanlar ve diğer personellerin mağduriyetinin giderilmesi için hangi adımları atacaktır?"