Tıp fakültesi öğrencisi ölü bulundu

Olay, saat 21.45 sıralarında Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki 8 katlı apartmanın 4. katında yaşayan Suriye uyruklu Ali Hassun, eve gelen arkadaşları tarafından hareketsiz şekilde bulundu. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından 29 yaşındaki Ali Hassun’un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olan Ali Hassun’un ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)