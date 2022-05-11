Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, kola fiyatlarına gelen zammı sosyal medya hesabından paylaştı.
Gelen zam sonrası 2,5 litrelik kolanın fiyatını 20 liraya yükseldiği, bir litrelik kolanın ise 12,5 olduğu duyuruldu.
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Berivan Pektaş - Etkin Kolbaşı
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - Ankara
Haber Merkezi
Kola fiyatına büyük zam: 20 lira oldu
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, kola fiyatlarına büyük zam geldiğini duyurdu.
Haber Merkezi
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, kola fiyatlarına gelen zammı sosyal medya hesabından paylaştı.
Gelen zam sonrası 2,5 litrelik kolanın fiyatını 20 liraya yükseldiği, bir litrelik kolanın ise 12,5 olduğu duyuruldu.