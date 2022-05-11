Kola fiyatına büyük zam: 20 lira oldu

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, kola fiyatlarına gelen zammı sosyal medya hesabından paylaştı.

Gelen zam sonrası 2,5 litrelik kolanın fiyatını 20 liraya yükseldiği, bir litrelik kolanın ise 12,5 olduğu duyuruldu.