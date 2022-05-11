Petrolün fiyatı düştü, benzinin fiyatına yine de zam geldi!

Benzinin litre fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 78 kuruş zam yapıldı.

Haber Merkezi

Brent petrol 112 dolardan 104 dolara gerilerken, benzin buna rağmen yine zamlandı.

Benzinin litre fiyatı 78 kuruş arttı.

Zam sonrası benzinin litresi 21 liranın üzerine çıktı. Bayram öncesi de benzine 1 liranın üzerinde zam gelmişti.

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