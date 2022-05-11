Brent petrol 112 dolardan 104 dolara gerilerken, benzin buna rağmen yine zamlandı.
Benzinin litre fiyatı 78 kuruş arttı.
Zam sonrası benzinin litresi 21 liranın üzerine çıktı. Bayram öncesi de benzine 1 liranın üzerinde zam gelmişti.
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Berivan Pektaş - Etkin Kolbaşı
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soL - Ankara
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Petrolün fiyatı düştü, benzinin fiyatına yine de zam geldi!
Benzinin litre fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 78 kuruş zam yapıldı.
Haber Merkezi
Brent petrol 112 dolardan 104 dolara gerilerken, benzin buna rağmen yine zamlandı.
Benzinin litre fiyatı 78 kuruş arttı.
Zam sonrası benzinin litresi 21 liranın üzerine çıktı. Bayram öncesi de benzine 1 liranın üzerinde zam gelmişti.